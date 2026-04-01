La primera publicación de Messi con De Paul luego de que el volante esté en riesgo de no ir al Mundial

En la Selección Argentina empezó a llegar cierto ruido por el nivel que viene mostrando en los últimos partidos ante rivales de mucha menor categoría. Uno de los señalados fue Rodrigo De Paul, y ante la posibilidad de que pueda quedarse sin ir al Mundial 2026, apareció una primera publicación de Messi con el volante.

Luego de la victoria 2-1 ante Mauritania, el periodista Federico Bueno, de ESPN, instaló la narrativa que el entrenador Lionel Scaloni le dijo a los jugadores de Argentina unas contundentes palabras: “Muy bien, muchachos, la luna de miel ha terminado. Es genial que seamos campeones del mundo, pero tienen que estar en plena forma para la próxima Copa del Mundo“.

Y ahí no paró todo, Scaloni habría dejado claro que nadie, más allá de Lionel Messi, esta asegurdo en la lista del Mundial y varios habituales convocados podrían quedarse sin ir a la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Rodrigo De Paul, sería uno de estos nombres por el nivel actual que no convence.

Messi y una publicación con De Paul luego de que el volante sea cuestionado

De Paul y Messi en Argentina vs. Mauritania. (Foto: Getty Images)

En medio de la incertidumbre por saber si a De Paul le alcazará para estar entre los convocados, Messi apareció con una nueva publicación que mostró lo cercano que es a Rodrigo. “Siempre poniendo lo mejor”, publicó Leo en Instagram como parte de una publicidad de la empresa YPF. ¿Al amigo del ’10’ no lo bajan de la lista?

Historia de Messi con De Paul. (Foto: Instagram / @leomessi)

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¿Hasta cuándo tiene plazo Scaloni de dar la lista de Argentina para el Mundial 2026?

La FIFA hizo oficial que las 48 selecciones que van a jugar el Mundial 2026, entre ellas Argentina, tienen hasta el 30 de mayo para dar la lista oficial de los 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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