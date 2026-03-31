Todo el continente consternado con la reacción de Cristiano Ronaldo al saber que Casemiro jugaría con Messi

Inter Miami estaría muy cerca de darle a Lionel Messi un jugador de la talla de Casemiro, quien supo ganar cinco veces la Champions League. El rumor toma cada vez más fuerza, ya llegó a los oídos de Cristiano Ronaldo y el jugador portugés tuvo una reacción que consternó a todo el continente americano.

Todo empezó cuando Fabrizio Romano, el periodista más famoso de Europa, informó el 22 de enero de 2026 que Casemiro iba a dejar como agente libre al Manchester United en junio. Acto seguido, el Inter Miami de Messi y compañía apareció en escena.

Luego de que el periodista Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’, revelara que Inter Miami y Los Angeles Galaxy son serios pretendientes para firmar a Casemiro, el diario ‘AS’ informó que el volante brasileño se inclinaría a aceptar la propuesta para jugar con Leo Messi y estaría dispuesto a rechazar ofertas superiores de Europa y Arabia Saudita. Eso hizo reaccionar al mismísimo Cristiano Ronaldo.

La reacción de Cristiano al ver que Casemiro jugaría con Messi

Casemiro y Cristiano jugaron en Real Madrid y Manchester United. (Foto: Getty Images)

Con la llegada de Casemiro al Inter Miami cada vez más cerca para jugar con Messi, el diario ‘Marca’ reveló que Cristiano Ronaldo tomó la iniciativa de intentar convencer a su excompañero para volver a jugar con él y unirse al Al-Nassr, de Arabia Saudita. De esta manera, CR7 buscaría que Casemiro declinara la posibilidad de jugar con el ’10’ argentino en la MLS.

¿Cuántos títulos ganó Casemiro con Cristiano Ronaldo?

Siendo titulares indiscutidos en una nueva época dorada del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Casemiro ganaron juntos lo siguientes 11 títulos:

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UEFA Champions League (4): 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18.

Mundial de Clubes de la FIFA (3): 2014, 2016 y 2017.

Supercopa de Europa (2): 2014 y 2017.

Liga Española (1): 2016-17.

Copa del Rey (1): 2013-14.

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