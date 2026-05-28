La estatua gigante de Messi en la India tendrá que ser retirada

La obra de más de 20 metros en India cambia de planes. Se retirará la estatua a Messi por motivos de seguridad.

Lionel Andrés Messi se prepara para su sexta Copa del Mundo en Norteamérica. Todo esto mientras al otro lado del océano se da prácticamente como un hecho que su megaestatua en la India será retirada. Cuestiones de seguridad aparecen para entender una decisión polémica en el país tras todos los homenajes hechos alrededor de su figura meses atrás.

La Agencia AFP fue quien desveló que la estatua a Messi en Calcuta sufrirá modificaciones. Hablamos de una obra de más de 21 metros de altura y de color dorado que en este momento es motivo de debate en el país. Los fuertes vientos en territorio indio e igualmente los costes de manutención del proyecto obligan a cambios alrededor de un homenaje que más temprano que tarde sufrirá modificaciones.

Sharadwat Mukherjee, legislador estatal de Bengala Occidental, confirmó a AFP que también aparecen motivos económicos alrededor de dicha decisión. Es más sencillo para el Ejecutivo retirar la estatua de Messi que aplicar todas las modificaciones necesarias para que pueda seguir iluminando el cielo de Calcuta. Se espera que todo se lleve a cabo a lo largo de las próximas semanas.

“Hemos observado que la estatua se balancea con el viento… Retirarla resulta más fácil decirlo que hacer las modificaciones necesarias”, palabras del legislador estatal de Bengala Occidental en AFP. A lo largo de las últimas jornadas se han viralizado imágenes de diferentes cuerdas sosteniendo el homenaje al rosarino. Salvo cambios de último minuto, la estatua será retirada.

La estatua de Messi será retirada por motivos de seguridad: AFP

Hablamos de un homenaje a la figura de Messi que terminó de configurarse con su visita al país meses atrás. En aquel viaje caótico donde pudo vérsele frente a nombres como Luis Suárez o Rodrigo De Paul, fueron realizados diferentes proyectos para materializar el amor que el país siente por Lionel. Cuestiones de seguridad pública obligan de momento a que la estatua en Calcuta sea retirada lo antes posible.

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Messi ya piensa en el Mundial

El argentino se sigue recuperando de sus molestias en la pierna izquierda. Todo ello después de sufrir una sobrecarga en el último encuentro del Inter Miami que levantó alarmas en el seno de la Selección Argentina. El propio Lionel Scaloni comentó la situación en charla con DSports y cruza los dedos de cara a poder contar con su estrella desde el primer partido.

Recordemos que Argentina se encuentra instalada en una zona junto a Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste es favorita en todos los sentidos para ocupar la primera plaza de su grupo. En caso de no hacerlo, existe un riesgo absolutamente mayor de tener que medirse con España en dieciseisavos del certamen. Al igual que ocurre en La Roja con Lamine Yamal, nadie forzará a Messi en su última actuación por la Copa del Mundo.

Datos claves

Una mega estatua dorada de Lionel Messi de más de 21 metros de altura será retirada en Calcuta, India.

de más de 21 metros de altura será retirada en Calcuta, India. Las autoridades locales tomaron la decisión debido a los fuertes vientos que la balancean y a los altos costos de mantenimiento.

que la balancean y a los altos costos de mantenimiento. El delantero argentino se recupera de una sobrecarga muscular mientras se prepara para disputar el Mundial 2026 en Norteamérica.