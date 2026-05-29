El reto de FIFA a Messi tras hacerse oficial su convocatoria con la Selección Argentina

Lionel Andrés Messi jugará su sexta Copa del Mundo. Por medio de sus redes, FIFA ya le reta de cara a lo que viene por delante.

Es oficial la convocatoria de la Selección Argentina. La vigente campeona del mundo y bicampeona de América ha elegido a sus veintiséis representantes para intentar revalidar el título conseguido en Qatar. Lionel Andrés Messi jugará su sexta edición del gran torneo mientras desde FIFA se le pone un contundente reto de cara a lo que viene por delante.

“A defender la corona”, así reaccionaba FIFA al comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino, donde Lionel Messi encabezaba la lista de veintiséis convocados. A sus más de 38 años, el rosarino intentará quedarse con su segunda estrella. En caso de hacerlo, hablaríamos del único jugador en ganar títulos consecutivos en dicho certamen siendo capitán.

Messi se une a Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo. Todo empezó para ambos en el verano del año 2006 y en un territorio alemán donde Argentina caía en cuartos de final mientras Portugal llegaba a semifinales. Desde entonces ambos han tenido diferentes rendimientos en un certamen donde Lionel ya disputó las finales de los años 2014 y, por supuesto, 2022.

Un escenario donde toda Argentina cerró una herida. Un momento donde Lionel terminó de confirmarse como la máxima leyenda en la historia del fútbol argentino y puede que mundial. Desde FIFA se le pone el reto de repetir lo hecho en Oriente Medio a finales del año 2022 y traer la cuarta estrella a territorio Albiceleste.

A corto plazo habrá que pensar en la fase de grupos. Argentina se encuentra en una zona donde es favorita para quedarse con la primera plaza. Argelia, Austria y Jordania serán los primeros oponentes de un Messi que también tiene por delante récords como el de ser el máximo anotador del torneo o el futbolista con mayor número de victorias en la Copa Mundial de la FIFA. Desde Zúrich se le pone un claro y contundente reto.

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La convocatoria de Argentina para el Mundial

Dibu Martínez (Aston Villa)

(Aston Villa) Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Cristian Romero (Tottenham)

(Tottenham) Otamendi (Benfica)

(Benfica) Nahuel Molina (Atlético Madrid)

(Atlético Madrid) Nicolás Tagliafico (Ajax)

(Ajax) Gonzalo Montiel (River)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Olympique Marsella)

Enzo Fernández (Chelsea)

(Chelsea) Rodrigo De Paul (Inter Miami)

(Inter Miami) Alexis Mac Allister (Liverpool)

(Liverpool) Leandro Paredes (Boca)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Valentín Barco (Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

(Atlético Madrid) Nico Paz (Como)

Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Julián Álvarez (Atlético Madrid)

(Atlético Madrid) Lautaro Martínez (Inter Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Nico González (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

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