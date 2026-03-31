¿Fue el último partido que Messi jugó con Argentina en su país? Ante la duda, no podía cerrar de una mejor manera. El ’10’ fue la gran figura en la victoria ante Zambia, obtuvo una gran calificación y, como si fuera poco, recibió una nueva definición perfecta de tan solo dos palabras.

¡De todo y para todos! Argentina venía de dejar malas sensaciones en la victoria 2-1 ante Mauritania, así que no se iban a permitir dos partidos amistosos seguidos con bajo nivel. De entrada, Lionel Messi fue titular y lideró la orquesta para tocar una auténtica sinfonía ante Zambia.

Primero inició la jugada de la primera anotación de Argentina, luego hizo de las suyas con en el área de Zambia y condujo el balon en espacio reducido para hacer una pared con Alexis Mac Allister y anotar el 2-0. ¡Y ahí no paró todo! Messi también tuvo el gesto de cederle un cobro de penal a Nicolás Otamendi porque el defensor central jugaba su último partido con la ‘Albiceleste’ en territorio argentino.

Messi recibió una nueva definición perfecta tras el gol en el 5-0 a Zambia

Messi en la victoria de Argentina ante Zambia. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria 5-0 ante Zambia en el segundo partido amistoso que Argentina disputó en la fecha FIFA de marzo, la cuenta de X ‘M10GOAT’, con más de 279 mil seguidores, encontró la nueva definición perfecta para Leo Messi por lo que significa para toda la Selección Argentina: “Arte + amigos = Messi y Aregntina”. ¡Video!

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El puntaje que le dieron a Messi en la victoria de Argentina ante Zambia

Los expertos dictaron sentencia. El portal ‘Sofa Score’ eligió a Lionel Messi la figura de la victoria de Argentina ante Zambia y le dio 8.9 de puntaje por, entre otros motivos deportivos, un gol, tres pases clav y 100 por ciento de efectividad en los 16 pases que hizo en campo rival.

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