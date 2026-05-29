Ni Cristiano Ronaldo lo hizo: El hito con el que Messi llega al Mundial 2026

Descubre cuál es el histórico e irrepetible hito con el que Lionel Messi llega al Mundial 2026 y que ni siquiera Cristiano Ronaldo logró.

Nunca es un mal día para que Messi siga escribiendo un nuevo capítulo en la historia del fútbol. El 28 de mayo de 2026 no fue la excepción. El ’10’ argentino fue convocado por la Selección Argentina al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y llegara con un hito que ni Crisitano Ronaldo hizo.

Inter Miami anunció la llegada de Lionel Messi el 7 de junio de 2023 y desde ese mismo instante la historia del equipo cambió. No solo ganaron por primera vez la MLS, el impacto fuera de las canchas ha sido tal que consiguió algo que Cristiano no ha podido a hacer con Al-Nassr hasta el 2026.

La Selección Argentina anunció a los 26 jugadores convocados al Mundial 2026 y el nombre de Leo Messi apareció en la lista. Así que no hubo un mejor momento para recordar el hito con el que el ’10’ argentino llega a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

La marca que anunciaron de Messi el día que fue convocado al Mundial 2026

Leo Messi jugará su sexto Mundial con Argentina. (Foto: Getty Images)

‘Euroméricas Sport Marketing’ publicó el Top-10 de los equipos con las camisetas más vendidas en 2025 y a qué no adivinan qué hizo el efecto Messi. Inter Miami se metió en la quinta posición con más 2.1 millones de ventas y superó a grandes equipos de Europa como Manchester United y Juventus. Uno de los hitos con los que Leo llega a jugar su sexto Mundial.

1. Real Madrid: 3.133.000

2. Barcelona: 2.940.000

3. Paris Saint-Germain: 2.546.000

4. Bayern Munich: 2.377.000

5. Inter Miami: 2.166.000

6. Boca Juniors: 1.933.000

7. Manchester United: 1.855.000

8. Flamengo: 1.677.000

9. Chelsea:1.422.000

10. Al-Nassr: 1.281.000.

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¿Quién debuta primero en el Mundial 2026, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Falta cada vez más poco… Mientras Lionel Messi y la Selección Argentina debutan ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 P.M ARG, el estreno de Cristiano Ronaldo y Portugal es el miércoles 17 del mismo mes ante la República Democrática del Congo a las 12:00 P.M. ET. (14:00 ARG).

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