La prueba reina para que Messi no sea sancionado: Así lo golpeó sin balón Quinn Sullivan

¡Apareció la prueba que lo cambia todo! La secuencia donde Quinn Sullivan golpeó sin balón a Messi antes del manotazo. ¡Video!

Ya se decía… No era normal que reaccionara así sin motivo alguno. Messi está por unas horas en el ojo del huracán porque se hizo viral un video en el que agrede a un rival con un manotazo a la cara. Sin embargo, ya apareció la prueba reina para que no lo sancionen poque Quinn Sullivan lo golpeó primero sin balón durante el partido Philadelphia Union vs. Inter Miami.

¡A los hechos! Durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union, Lionel Messi no solo se despachó con un golazo, cuando vio a Sullivan lo encaró con un reproche y un manotazo en la cara. Aquí pasó algo y todavía no nos enteramos.

Mientras se resuelve el misterio de si Leo Messi será sancionado por el Comité Disciplinario de la MLS por agredir a un rival sin balón, apareció la prueba reina que podría reducir o evitar el castigo para el ’10’. ¡Respondió a una provocación!

Video: La prueba reina para que Messi no sea sancionado

La agresión de Messi en Philadelaphia Union vs. Inter Miami. (Foto: X y Getty)

Durante el partido del 19 de agosto, Messi conducía el balón para empezar un ataque de Inter Miami, y cuando dio un pase, Quinn Sullivan fue buscarlo para darle un topetazo y terminar empujándolo con el brazo derecho. ¡Video!

Here is the Context on why Messi confronts Quinn Sullivan.



Messi is seen dribbling the ball and Sullivan comes from behind and elbows Messi after he already passed the ball. You can see in this clip Sullivan had no intentions of playing the ball. https://t.co/zjXBdi0jEg pic.twitter.com/1T0zkKuzQi — JAY (@Jay_fc10) August 20, 2026

Publicidad

Este es el salario de Quinn Sullivan, el jugador que salió a buscar a Messi

La diferencia con lo que gana Lionel Messi es de más de 27.7 millones de dólares. Mientras Leo gana 28.3 millones al año en Inter Miami, Quinn Sullivan cobra 568.000 dólares anuales en Philadelphia Union.

Encuesta¿En qué equipo de la MLS juega Quinn Sullivan? ¿En qué equipo de la MLS juega Quinn Sullivan? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen