Mientras Jorge Jesus dijo que Cristiano Ronaldo no tiene derechos diferenciados, esto dijo Scaloni de Messi

Una vez más, las dos leyendas del fútbol mundial fueron noticia. En esta ocasión, por cosas que pasaron fuera de las canchas. Mientras Jorge Jesus dijo que Cristiano Ronaldo no tiene derechos diferenciados en la Selección de Portugal, Lionel Scaloni habló de lo que será la era de Argentina sin Lionel Messi.

Empecemos por CR7… El delantero portugués sorprendió al mundo entero al anunciar a menos de 24 horas del partido contra Dinamarca de la Liga de Naciones que “después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección“.

¿Y qué fue lo que dijo Jorge Jesus? Luego de confesar que Cristiano Ronaldo se enfadó porque estuvo calentando 30 minutos y no entró en la victoria 2-1 contra Noruega, el DT de Portugal afirmó que “el estatus de jugador no otorga derechos diferenciados. El estatus se trata de respeto por sus carreras, como hago con todos. Con Cris, con otros que he tenido en mi carrera, siempre les planteo qué quiero hacer, el plan que elaboraré con ellos, y luego soy yo quien decide“.

Mientras Jesus dejó mal parado a Cristiano, esto dijo Scaloni de Messi

Jorge Jesus y Lionel Scaloni. (Foto: Getty)

Mientras la relación parece estar rota entre Jesus y Cristiano Ronaldo tras el escándalo del 30 de septiembre, Lionel Scaloni dijo sobre la ausencia de Messi en la Selección Argentina que “Leo es irremplazable. Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido a través de la pelota, a través de juntar pases y de llegar al arco unidos como equipo. Eso es una identidad de esta selección más allá de quién esté, con él la cosa cambia, pero la identidad y el desafío es seguir jugando de esta manera”.

Día y hora del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

A la espera de saber si Cristiano Ronaldo se retiró de Portugal tras los 67 miuntos que disputó contra Gales el 24 de septiembre, la certeza que hay es que el martes 6 de octubre a las 20:00 ARG será el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina al enfrentar a Benín en un encuentro amistoso FIFA.

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