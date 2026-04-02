Llegó a más de 846.000 reproducciones: La lección que Messi le dio a Kylian Mbappé

De un momento a otro, los nombres de Kylian Mbappé y Messi empezaron a ser tendencia en las redes sociales. No solo hubo sorpresa por qué el delantero francés explicó por qué Leo es un jugador único, también llegó a más de 846.000 reproducciones la lección de humildad que el ’10’ argentino le dio a su excompañero de equipo en el PSG.

¡A los hechos! Mbappé inició como suplente el partido amistoso de Francia ante la Selección Colombia por lo que el capitán del equipo fránces fue el experimentado volante N’Golo Kanté. ¡Ojo a este dato! El extremo entró al minuto 33 del segundo tiempo y la polémica empezó en 3, 2, 1…

“¿Cuál es el problema si simplemente sube al campo y le quita el brazalete a Kanté? Y ahora entiendo la frustración que hizo que Griezmanm abandonara la selección”, publicó el usuario en X John Kerry Smith cuando vio que Kylian Mbappé le dio el argumento perfecto a Messi para darle una lección.

Video: La lección que Messi le dio a Mbappé con más de 846 mil vistas

Messi y Mbappé fueron compañeros en el PSG. (Foto: Getty Images)

Luego de las mil y una críticas que recibió Kylian Mbappé tras pedrile la cinta de capitán a Kanté sin ni siquiera haber entrado en la cancha, la cuenta de x ‘All About Argentina’ (Todo sobre Argentina) publicó la lección de humildad que Lionel Messi le dio cuando pudo haber hecho lo mismo. Leo le hizo cuatro veces el gesto a Nicolás Otamendi que no le diera la banda de capitán durante el partido contra Paraguay del 12 de octubre de 2023. Al final, se la terminó dando, pero la lección de grandeza quedó servida sobre la mesa. ¡Video!

Throwback to Leo Messi refusing to take the armband from Otamendipic.twitter.com/q0YH4KkDP4 https://t.co/BNwUseOF2V — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) April 2, 2026

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Kylian Mbappé explicó por qué Lionel Messi es un jugador único

“Es una locura, no es lo mismo que Neymar: lo hace todo bien. Te cuento una anécdota, estábamos haciendo ejercicios de definición en París, Neymar y yo estábamos entre los mejores, marcamos seis o siete de diez, pero él tiró nueve veces y metió nueve goles exactamente iguales, todos colocados, y miraba al portero como diciendo: ‘¿Pero no lo ves?’. Es exagerado”, contó Kylian Mbappé sobre Leo Messi en el podcast ‘El Puente’.

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