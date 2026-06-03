Mensaje a Cristiano Ronaldo: A 8 días del Mundial 2026, Messi recibió un premio de 50.000 euros

Descubre el sorpresivo premio de 50.000 euros que recibió Lionel Messi a 8 días del Mundial 2026 y cuál es su mensaje para Cristiano Ronaldo.

Ya se siente el ambiente de Mundial y nada mejor para la previa que recibir un nuevo premio. Así le pasó a Messi a ocho días del inicio de la Copa del Mundo 2026 y le enviaron un contundente mensaje a Cristiano Ronaldo con el discurso que dieron para otorgar el galardón.

Lionel Messi se unió a la concentración de la Selección Argentina en Kansas City para preparar el debut en el Mundial 2026 ante Argelia el martes 16 de julio a las 22:00 ARG y tan solo pasaron tres días para que recibiera una noticia que muy pocos esperaban.

La Fundación Princesa de Asturias tiene una categoría en la que entrega el Premio Princesa de Asturias de los Deportes para reconocer “las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos”. Y Messi fue el contundente ganador.

Mensaje a Cristiano: Así le entregaron a Messi un premio de 50.000 euros

Cristiano Ronaldo y Messi estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Teresa Perales, exnadadora española, fue la encargada de no solo aunciar a Lionel Messi como el ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, también le envío un firme mensaje a Cristiano Ronaldo a ocho días del inicio del Mundial. “El jurado ha destacado además de su deslumbrante talento su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continudada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos”, dijo Perales.

Este es el nuevo premio de 50.000 euros que recibió Lionel Messi

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 que ganó Messi incluye una escultura del pintor Joan Miró, un diploma, una insignia y un premio en metálico de 50.000 euros. Esto le será entregado a Leo en una ceremonia que se llevará a cabo en octubre con los mismísimos reyes de España.

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