Mientras Messi gana 28.3 millones en Inter Miami, el salario de Tim Payne en Wellington Phoenix FC

De un momento a otro, Tim Payne empezó a ser el nombre más buscado en todo el mundo. ¡Y no es por exagerar! Aquel jugador de Nueva Zelanda que casi nadie conocía antes del Mundial 2026 pasó a tener más de 4.6 millones de seguidores en Instagram, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario en Wellington Phoenix FC con lo que gana Messi en Inter Miami.

“Faltan muy pocos días para que arranque el Mundial y todos estamos esperando para arengar a nuestra selección. Pero ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos, un futbolista que todos nos banquemos sin importar nuestra nacionalidad? Busqué en todas las selecciones que jugaban en el Mundial, el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne”, dijo el creador de contenido argentino Valen Scarsini.

¡Dicho y hecho! Antes de que inicie el Mundial 2026 el jueves 11 de junio, el jugador sensación es Tim Payne. No solo pasó de tener 4.700 seguidores a superar los 4.6 millones, también hizo que el partido amistoso entre Haití y Nueva Zelanda del 2 de junio fuera uno de los más buscados en el mundo. Ahora, la gran dura era saber cuál era su salario. ¿Gana mucho menos que Lionel Messi?

La gran diferencia de salarios entre Messi y Tim Payne

Messi y Tim Payne jugarán el Mundial. (Foto: Getty Images)

Según la guía de salarios oficial de la MLS, Messi gana 28.3 millones de dólares al año en Inter Miami. Esto quiere decir que percibe más de 28.2 millones que Tim Payne, ya que al lateral derecho le reporta el portal ‘CM Tracker’ un salario semanal de 1.600 dólares australianos en el Wellington Phoenix FC de Nueva Zelanda. $83.200 al año, que equivalen a $59.654 dólares americanos.

¿Cuándo debutan Lionel Messi y Tim Payne en el Mundial 2026?

El primero en salir a la cancha será Tim Payne. Nueva Zelanda debuta en el Mundial 2026 ante Irán el lunes 15 de junio a las 22:00 ARG. Por su parte, Leo Messi y la Seleccción Argentina se estrenan contra Argelia el martes 16 del mismo mes a las 22:00 ARG.

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