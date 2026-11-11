El DT de España no duda de la calidad de ambos GOATS de nuestra generación. Luis De La Fuente llenó de elogios a Messi y CR7.

Por primera vez desde el mes de agosto del año 2003 no contaremos con Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi en un parón de selecciones. Argentina y Portugal se quedan sin sus dos máximos referentes y en el final de un camino que incluso genera elogios por parte de los rivales de ambos jugadores. El entrenador de España Luis de la Fuente no dudó en marcar lo que deja la rivalidad de ambos delanteros.

“Soy un admirador ferviente, sobre todo de los valores y principios que trasladan al mundo del deporte y a la sociedad en general (…) Han sido un ejemplo para el mundo del fútbol. Jugadores que ya habían ganado todo y seguían queriendo ganar. Con 39 años uno y 41 el otro. Eran un ejemplo de rendimiento, de comportamiento y de deportividad”, empezaba el entrenador de España al ser consultado por la primera ventana de partidos internacionales sin ambos jugadores.

No solamente hablamos de los máximos goleadores en la historia de Portugal o Argentina. Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi marcarán una era para la posteridad en todos los sentidos. Su rivalidad elevó el nivel competitivo de un deporte que ahora busca nuevos referentes. Para Luis de la Fuente está más que claro quiénes deben tomar la batuta.

“Lamine Yamal y Kylian Mbappé van a marcar una época en el fútbol, seguro. Es muy bueno para el fútbol que no haya sólo una estrella que sea el referente de todos. Tiene que haber dos o tres futbolistas que sean referentes y que creen ese espíritu de alegría, de seguimiento y de lo que es un poco el deporte: la rivalidad, siempre sana”, analizaba igualmente el entrenador de España alrededor de quienes deben ser los herederos de la rivalidad.

Para De La Fuente, Yamal es el heredero de Messi y CR7: GETTY

España eliminó tanto a Cristiano Ronaldo como a Lionel Andrés Messi de la última Copa del Mundo. Lo hizo con un equipo donde el apartado colectivo siempre se impuso a cualquier individualidad. Una muestra más del cambio de era que vive el fútbol internacional en todos los sentidos. El entrenador de la Roja elogia lo hecho tanto dentro como fuera del campo por parte de los dos grandes referentes del siglo XXI.

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Lamine Yamal, baja ante República Checa

El extremo del Barcelona terminó con molestias el encuentro frente al Atlético de Madrid. Gracias a esto no estará presente para el encuentro frente a la República Checa de este jueves. Recordemos que España ya se encuentra clasificada a la siguiente fase de la UEFA Nations League. Se esperan varias rotaciones por parte de Luis de la Fuente.

Si alcanza a recuperarse, la gran estrella del fútbol español sí podría disputar minutos frente a Inglaterra el domingo. Será en el Estadio Metropolitano donde la Roja cerrará su fase de grupos de la UEFA Nations League buscando el pleno de victorias. Yamal es una de las dos dudas que existen alrededor de dicho compromiso junto con la del delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal.

Datos claves

Luis de la Fuente elogió a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por su trayectoria deportiva.

elogió a y por su trayectoria deportiva. Luis de la Fuente señaló a Lamine Yamal y Kylian Mbappé como los herederos.

señaló a y como los herederos. Lamine Yamal será baja con España ante la República Checa por molestias físicas.