Así festejó Messi su primer gol con Inter Miami desde que falleció su padre, Jorge Messi

Conoce cómo cambió Lionel Messi su festejo tras marcar su primer gol desde el fallecimiento de su padre. ¡Video!

Llegó uno de los goles más esperados en el último tiempo de la carrera de Lionel Messi. En el partido Philadelphia Union vs. Inter Miami por la fecha 20 de la MLS, el ’10’ argentino marcó el primer gol desde el fallecimiento de su padre Jorge Messi y una de las particularidades fue que cambió el inicio de su típico festejo que lo ha acompañado por años.

Jorge Messi falleció el 8 de agosto de 2026, Leo asistió al funeral que se realizó el 9 del mismo mes en Argentina y en menos de tres días completos ya estaba cumpliendo con su trabajo y jugando de nuevo. Pasaron dos partidos con Inter Miami hasta que llegó el tan anhelado gol.

Con más de 920 goles como profesional, Messi casi siempre levantaba las manos al cielo después de anotar como homenaje a su abuela Oliveira Cuccittini, quien falleció en mayo de 1998. “Teníamos algo especial con ella, porque vivíamos juntos todo el día prácticamente. Ella se muere cuando tenía 11 o 12 años. Era chico, pero lo sufrí mucho porque era muy pegado a ella, pasábamos muchas horas juntos”, confesó Leo en 2024.

El festejo de Messi cambió en su inicio tras el primer gol que marcó desde el fallecimiento de su padre

El gol de Messi vs. Philadelphia Union. (Foto: X / @MLS)

Transcurría el minuto 25 del primer tiempo cuando Lionel Messi recibió el balón adentro del área de Philadelphia Union por el costado derecho. Paró la pelota con el pie derecho, cuatro toques con la pierna izquirda y… ¡Golazo! Leo marcó el primer gol desde el fallecimiento de su padre y su típico festejo cambió en el inicio. No aparecieron las manos hacia el cielo, llegó un leve salto con el puño derecho apretado, y tras recibir los abrazos de sus compañeros del Inter Miami, se puso a darle una instrucción a Ian Fray. ¡Video!

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MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

Messi sí le dedicó el gol a su padre, Jorge Messi

Cuando las cámaras de la transmisión oficial ya no lo estaban enfocando, aparecieron las manos arriba de Messi para no solo dedicarle su gol en el empate 2-2 ante Philadelphia Union a su abuela, también el gesto iba para su padre como un sentido homenaje.

El gol de Leo Messi vs. Philadelphia Union. (Foto: X / @GolCaracol)

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