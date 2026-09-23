Jude Bellingham se atrevió a usar a Messi para provocar a un rival y así le fue

Le salió el tiro por la culata en pleno partido. Descubre lo que pasó después de que Jude Bellingham provocara a un rival usando el nombre de Messi.

Fue uno de los cruces más virales del Mundial 2026. Luego de aquel ida y vuelta de palabras con Lionel Messi, Jude Bellingham se atrevió a usar a Leo para provocar a un rival y no fue la nada bien. ¡A los antecedentes!

Durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, Bellingham confesó que el cara a cara que tuvo con Messi no fue nada grave, ya que Leo le reclamó por una falta que le hicieron y él le contestó: “Eres lo suficientemente fuerte para soportarlo”.

Con este antecedente sobre la mesa, Jude Bellingham saltó a la cancha del estadio Riyadh Air Metropolitano para disputar el clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga y se terminó calentando tanto que provocó a Cristian ‘Cuti’ Romero con Leo Messi.

Bellingham provocó a ‘Cuti’ Romero con Messi y no le fue nada bien

Cruce entre Romero y Bellingham. (Foto: Getty)

“Con Messi hablas muchísimo. Aquí nada. Con Messi hablar mucho. Eres un cagón”, le dijo Bellingham a ‘Cuti’ Romero y la provocación no terminó nada bien para el volante inglés. No solo el Real Madrid perdió 2-1 con el Atlético de Madrid, el volante también fue sustituido al minuto 37 del segundo tiempo y no alcanzó a ser influyente para un empate que nunca llegó.

La respuesta de Cristian ‘Cuti’ Romero a la provocación de Jude Bellingham

La cuenta de Instagram ‘Cra_okk’ leyó los labios del cruce entre Jude Bellingham y Cristian Romero para develar que el defensor argentino respondió a la provocación del inglés diciéndole que “dolió con Argentina, llorón. Cerra la boca”.

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