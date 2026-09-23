Mientras Cristiano Ronaldo le ha anotado a 49 selecciones, Messi podría alcanzar este número si le marca a Benín en su despedida con Argentina

Messi se prepara para un último baile con Argentina. Mientras Cristiano le notó 49 selecciones, La Pulga va por este número de víctimas.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se preparan para el último parón de selecciones donde coincidirán. Será la última ventana de partidos FIFA donde veremos a los dos grandes exponentes de la última década intentar aumentar sus registros. Mientras el portugués ya le ha anotado a un total de 49 naciones, el argentino intentará culminar su estadística añadiendo a Benín a su lista de víctimas totales.

Se espera que el equipo africano el próximo 6 de octubre sea el último rival de Messi jugando con la Selección Argentina. A lo largo de este camino de 125 goles para el combinado albiceleste, la Pulga le ha anotado a un total de 41 rivales distintos. Benín podría ser el 42 en una jornada donde Lionel se despedirá del territorio sudamericano en un Estadio Monumental donde jamás perdió de manera oficial.

Cristiano Ronaldo hasta la fecha acumula 49 rivales distintos sufriendo sus goles. Todo ello de la mano de Portugal y donde acumula 146 tantos. Es el máximo anotador en el panorama de partidos internacionales de FIFA de máximo nivel. A la espera de saber cómo avanza su futuro después del 30 de junio de 2027, ya sabe que se retirará con más oponentes sufriendo sus gritos sagrados que Messi.

Dentro de los 125 goles del argentino, existen 3 selecciones que lo sufrieron más que nadie. Tanto Bolivia como Uruguay y Ecuador vieron a Messi marcarle 11 goles oficiales a lo largo de su carrera. Si nos vamos a la comparación con Cristiano Ronaldo encontraremos cómo Luxemburgo con 11 y Hungría con 9 han sido sus víctimas favoritas en este camino de más de 20 años. Se termina una era en el fútbol de élite.

CR7 ya le ha marcado a 49 países distintos: GETTY

Pero hubo naciones que escaparon a los goles de ambos delanteros. Conjuntos de la talla de Inglaterra, Italia y Brasil evitaron los goles de Cristiano Ronaldo hasta nuevo aviso. En cuanto a Messi se refiere, potencias de la talla de Alemania, Inglaterra, Países Bajos e Italia ya saben que sobrevivirán por toda la eternidad a los tantos de La Pulga. El próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental Argentina despedirá a su mayor ídolo del siglo XXI.

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Oferta oficial de AFA a Scaloni

Si bien todavía no existe un acuerdo oficial entre todas las partes, periodistas como Gastón Edul revelaron la propuesta que desde la AFA se le ha realizado a Scaloni para continuar siendo el entrenador de la albiceleste más allá de diciembre. Ese primer acercamiento no ha sido rechazado por su entorno y se entiende que hay voluntad para llegar a un acuerdo. Mantenerle será vital después de la salida de Messi.

Confirmó el periodista que la AFA le ofreció a Scaloni dirigir hasta la Copa América del año 2028 con la posibilidad de llegar al verano del año 2030. A la espera de nuevas rondas de negociación, dicha propuesta no ha sido desechada por parte del entrenador de la vigente campeona del mundo. Entienden por la calle Viamonte que se podrá llegar a un acuerdo bajo el contexto planteado ahora mismo.

Datos claves

Cristiano Ronaldo le ha anotado goles a 49 selecciones distintas en su carrera.

le ha anotado goles a distintas en su carrera. Lionel Messi suma 125 goles y ha marcado a 41 rivales internacionales diferentes.

suma y ha marcado a internacionales diferentes. La AFA ofreció a Lionel Scaloni renovar contrato como entrenador hasta la Copa América 2028.