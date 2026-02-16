Pese a estar lesionado, Messi marcó un gol que llegó a más de 563.000 reproducciones

Cuando parecía que el año empezaba de la mejor manera porque Lionel Messi no paraba de recibir amor en la gira de campeón que estaba haciendo Inter Miami, llegó una inesperada lesión. Sin embargo, esto no impidió que Leo hiciera un gol que para la mayoría de mortales es imposible de hacer.

¡Llegó a más de 563.000 reproducciones! Messi venía de disputar dos partidos amistosos en Perú y Colombia ante Alianza Lima y Atlético Nacional en los que sumó 139 minutos. Llegó el partido ante Barcelona SC en Ecuador y el ’10’ argentino fue sustuido a los trece minutos del segundo tiempo. ¿Algo pasó?

Inter Miami publicó el parte médico oficial sobre la lesión de Lionel Messi en el que sostuvo que el miércoles 11 de febrero no pudo entrenar “debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo”. Leo se lesionó en plena pretemporada, pero… Eso no impidió que volviera a sorprender al mundo entero.

Video: El gol de Messi lesionado que llegó a más de 563.000 reproducciones

El gol de Messi lesionado en USA. (Foto: X / @CrewsMat10)

Pese a que solo habían pasado tres días desde que se conoció la gravedad de su lesión, Messi fue a ver a sus hijos jugar con la Academia de Inter Miami, y sorprendió a todos cuando decidió patear un balón desde un ángulo imposible. ¿Cómo terminó la historia? Con un gol que llegó a más de 563.000 reproducciones. ¡Video!

¿Cuándo debuta Inter Miami y Lionel Messi en la MLS 2026?

A la espera de saber si a Lionel Messi le va a alcanzar el tiempo para recuperarse de una distensión muscular en el músculo isquiotibial izquierdo, Inter Miami se estrena como campeón en la temporada MLS 2026 contra Los Angeles FC el sábado 21 de febrero a las 23:00 ARG.

