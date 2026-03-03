Sin goles de penal, así va la competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Esta rivalidad no para… Lionel Messi volvió a tener una gran actuación goleadora, así que fue invetible que las cuentas de X que sigan al ’10’ argentino le recordaran a Cristiano Ronaldo los goles que lleva sin anotar de penalti. Aquí sí lidera el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina.

El primero en tener acción en la jornada del fin de semana fue Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no anotó en la victoria 1-3 de Al-Nassr ante Al Feiha por la fecha 24 de la Liga de Arabia Saudita. Y eso no fue lo único negativo, CR7 se retiró lesionado al minuto 36 del segundo tiempo.

Con Messi sucedió todo lo contrario. No solo terminó sin lesiones el Clásico de Florida ante Orlando City, también anotó dos golazos, uno de jugada y otro de tiro de libre, que le permitieron aumentar la diferencia con Cristiano en las anotaciones que no fueron de penal.

Comparación entre goles sin penales de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Messi tiene más goles sin penales que Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

Lionel Messi se estrenó con dos goles en la MLS 2026 y, de esta manera, llegó a 786 anotaciones sin marcar de penalti en 1.137 partidos. A pesar de que Cristiano Ronaldo tiene 173 partidos más que Leo, CR7 suma 783 goles sin penales, y quedó a tres anotaciones del ’10’ argentino.

Esto se sabe de la lesión de Cristiano Ronaldo a menos de 4 meses del Mundial

A menos de cuarto meses del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (jueves 11 de junio), el entrenador de Al-Nass reveló lo que se sabe de la lesión de Cristiano Ronaldo. “Ronaldo sufrió una fatiga muscular y el personal médico realizará urgentemente las pruebas necesarias para determinar su condición”, declaró Jorge Jésus.

