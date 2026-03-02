Luego de alcanzar los goles de tiro libre de Pelé en la historia del fútbol, Messi recibió este premio

Un nuevo partido de Messi y un nuevo capítulo escrito en la historia del fútbol. El ’10’ argentino no solo fue la figura de la remontada de Inter Miami ante Orlando City en el clásico de Florida, también alcanzó a Pelé en los goles de tiro libre y recibió un premio.

¡De todo y para todos! Inter Miami la estaba pasando muy mal porque se fue al descanso de medio tiempo perdiendo 0-2. Lionel Messi no encontraba respuestas en el funcionamiento del equipo y hasta volvió a molestarse con los árbitros con un firme mensaje al juez central Ismail Elfath.

Empezó el segundo tiempo y Messi gritó gol dos veces. Primero aprovechó un balón al borde del área grande y cruzó el remate para el empate 2-2 parcial. Luego, Leo se paró al frente de la pelota al minuto 45 del segundo tiempo, tomó carrera e igualó los 70 goles que Pelé marcó de tiro libre en la historia del fútbol.

El premio que recibió Messi tras alcanzar los goles de tiro libre de Pelé

Messi igualó a Pelé en goles de tiro libre. (Foto: Getty Images)

Luego de igualar a Pelé con 70 goles de tiro libre en la historia del fútbol y de recibir una calificación de 9.5 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’, Lionel Messi recibió el premio al ‘Icono del Partido’ por ser el jugador más destacado de la victoria 4-2 de Inter Miami ante Orlando City.

Messi fue el mejor jugador del partido vs. Orlando City. (Foto: X / @Intermiamicfhub)

Los goles que necesita Messi para ser el jugador con más goles de tiro de la historia

Cuando Inter Miami enfrente en condición de visitante a DC United el sábado 7 de marzo a las 4:30 P.M por la tercera fecha de la MLS 2026, Messi buscará un gol más de tiro de libre para que se empiece a acortar la distancia de 8 anotaciones que tiene Marcelino Carioca como el jugador con más goles de tiro libre. El exjugador brasileño marcó 78 anotaciones de tiro libre.

