Con nueve palabras, Luis Díaz calma a toda Colombia por la preocupación de llegar fundido al Mundial

Juega el Bayern Múnich y juega Luis Díaz. El extremo casi nunca descansa o sale durante los partidos del equipo alemán y esto hizo que el periodista Juan Felipe Cadavid empiece a temer que puede llegar fundido al Mundial 2026. ¿Hora de preocuparse? ‘Lucho’ dijo no con nueve palabras y calmó a toda Colombia.

Con un nivel superlativo que no necesitó periodo de adaptación, Luis Díaz lleva 19 goles y 15 asistencias en los 2.819 minutos que ha jugado. Tan solo se perdió tres de los 37 partidos que Bayern Múnich ha disputado hasta la fecha 25 de la Bundesliga. Esto a Cadavid lo tiene preocupado.

“Hay una cosa que me precoupa en Colombia: veo a ‘Lucho’ Díaz jugando todos los partidos. ¡Todos los partidos! Claro, que llegue vaciado y llegue fundido. Acuérdese de que cuando James llega al Mundial de Brasil 2014, primero era mucho más joven y segundo venía de ser entre titular y suplente del Mónaco. Pero no era titular del Mónaco, a veces sí, a veces no. Y ese era un Mónaco que no jugaba Champions, entonces era un Mónaco que solamente competía en Francia (…) A mi me da temor que él llegue vaciado completamente, fisicamente y mentalmente, que llegue con la cabeza a tope a encarar un Mundial que todos estamos esperando que sea su Mundial”, le dijo Juan Felipe Cadavid al portal ‘Pulzo’.

Así calmó Luis Díaz a Colombia por la preocupación de llegar fundido al Mundial

Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia. (Foto: Getty Images)

Ante la narrativa que podría llegar fundido al Mundial porque no descansa en Bayern Múnich, aparecieron las nueve palabras de Luis Díaz que calmaron a toda la Selección Colombia. “Para nosotros nuestra selección, nuestro equipo, creo que estamos muy ilusionados. Siento que vamos a hacer un gran papel ahí, nos hemos preparado de muy buena manera, hemos tenido un proceso muy buento. Entonces, nada… Confiar en el proceso, confiar en el entrenador y en nuestros compañeros. Se siente bastante una vibra positiva también con la gente de afuera y eso es importante”, le dijo ‘Lucho’ a la emisora ‘Caracol Radio’.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con la Selección Colombia?

Siendo uno de los indiscutidos en las convocatorias del entrenador Néstor Lorenzo por el gran nivel que mantiene, Luis Díaz es uno de los jugadores fijos para estar en los partidos amistosos que jugará la Selección Colombia ante Croacia (jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M) y Francia (domingo 29 de marzo a las 2:00 P.M) en la próxima fecha FIFA.

