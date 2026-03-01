¿Celebra Colombia? DT del Al Nassr habla de la lesión de Cristiano Ronaldo

Sin duda el rival a vencer para la Selección de Colombia en el Mundial 2026 es la Selección de Portugal y su máximo referente Cristiano Ronaldo. El portugués sufrió una lesión en el Al Nassr y desde Arabia Saudita dan detalles.

Jorge Jesús, DT del Al Nassr, confirmó que Cristiano Ronaldo sufre una fatiga muscular y que el cuerpo médico hará pruebas al jugador. Los primeros diagnósticos no revelan alguna lesión de gravedad.

Lo que si es seguro es que Cristiano Ronaldo decansará unos partidos tanto en Champions como en la Liga de Arabia para llegar con plenitud a ll Mundial 2026 con la Selección Portugal.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial antes del retiro, con rumores también de un posible cambio de equipo en junio para su última temporada como profesional.

Portugal llega como una de las candidatas a llegar lejos en el Mundial y se sabe que entre los ‘cafeteros’ y Portugal serán los que peleen la clasificación en el primer lugar.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

Portugal

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Uzbekistan

Colombia

