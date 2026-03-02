Reclamos, silbidos y “Florentino dimisión”: Real Madrid se fue abucheado del Bernabéu tras caer con Getafe

Real Madrid buscaba acercarse a Barcelona en una lucha por LaLiga donde la victoria de los culés vs. Villarreal obligaba como nunca a los blancos. Los merengues se midieron en el Santiago Bernabéu ante un Getafe siempre rocoso y que sin dudas llegaba con el objetivo de dar la sorpresa. Lo hicieron los de Pep Bordalás y los blancos se fueron con silbidos y medio torneo patas arriba. Hasta hubo pedido de renuncia para la directiva.

Los blancos cayeron por 0-1 y con el pitido final hubo un norme reproche general. Fue a jugadores, a Álvaro Arbeloa por sus cambios e igualmente a una directiva donde hasta Florentino Pérez recibió dardos. El Bernabéu es tajante en estos momentos de dudas y donde la roja de Franco Mastantuono explica a gran escala todos los males del equipo.

Además de Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Éder Militao, Kylian Mbappé se perdió un encuentro que llega tras un sorteo de la Champions que acerca nuevamente al Manchester City al Bernabéu. Rodrygo y Dean Huijsen eso sí, eran las buena noticias para Álvaro Arbeloa en una jornada donde sin dudas se necesitaban los 3 puntos para mantener la vía de llegada al título más amable que tienen los blancos. Un gol de Martín Satriano valió para dinamitar una jornada negra para los de la capital, que quedan a más de un partido del Barcelona.

Recordemos que Real Madrid llegaba tras una sufrida victoria ante Benfica en la Copa de Europa. También después de una derrota contra Osasuna en Pamplona que hizo a los merengues perder el liderato del certamen a manos del Barcelona. En caso de victoria esta noche y otra el viernes con Celta de Vigo, los merengues podían recuperar esto hasta que los blaugranas se midan con Athletic Club en Bilbao. Ahora las cuentas dicen que no dependen de elos mismos.

Jugadores como Franco Mastantuono o Álvaro Carreras se perderán el choque con Celta de Vigo dentro de algunos días por roja directa y acumulación de amarillas. Será el último partido antes del inicio de la quinta eliminatoria seguida entre Real Madrid y Manchester City desde el 2022 en la Copa de Europa. Los merengues, que poco a poco recuperan nombres desde la enfermería, no pueden perderle más pisada al Barcelona en una lucha por LaLiga donde no hay margen de error.

