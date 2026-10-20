A los 39 años, Messi está a tres partidos de igualar la mejor racha goleadora de su carrera

Desde el mes de agosto que Lionel Messi se encuentra imparable en todos los sentidos. El argentino acumula ya una racha de 14 encuentros consecutivos marcando o asistiendo de la mano del Inter Miami. También aparece en esta seguidilla su despedida con la Selección Argentina. A sus 39 años, el atacante se encuentra a solamente 3 partidos de igualar la mejor racha de toda su carrera.

Hay que remontarse al mes de enero del año 2011 para encontrar la única racha que en este momento supera la que vive Messi ahora mismo. Hasta el mes de marzo, el argentino tuvo una seguidilla de 29 goles y 9 asistencias a lo largo de 17 partidos oficiales. Era uno de sus mejores momentos en un equipo que brillaba con Pep Guardiola y que posteriormente sería campeón de Europa.

Athletic Club, Deportivo de La Coruña, Real Betis, Málaga CF, Racing de Santander, Hércules CF, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Arsenal, RCD Mallorca, Valencia CF, Real Zaragoza y Sevilla FC: estos fueron los rivales que sufrieron a Messi en la que de momento sigue siendo la mejor racha de su carrera. 15 años después, la MLS podría ver algo incluso más impresionante.

Desde el mes de agosto que La Pulga se ha cansado de marcar goles y repartir asistencias. Esta seguidilla se encuentra marcada por 15 gritos sagrados y 9 pases de gol a sus compañeros a lo largo de los encuentros frente a Nashville SC, Philadelphia Union, Toronto FC, CF Montréal, Atlanta United, Chicago Fire, Cruz Azul, San Diego FC, Columbus Crew, DC United, New York City FC y la selección de Benín.

Solo en 2011 Messi tuvo más partidos seguidos generando goles: GETTY

Para poder superar lo visto en el año 2011, Messi tendrá que mantener su estado de forma frente a rivales como New York Red Bulls, Cincinnati y New England Revolution. En caso de también marcar o asistir en el encuentro frente a Charlotte del 7 de noviembre, hablaríamos de la mejor racha de toda su carrera en materia de seguidilla de partidos sumando tantos al marcador.

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Messi sin margen de error en la Supporters’ Shield

En este momento, el torneo que premia al equipo más regular de la primera fase de la temporada tiene a Nashville con 67 puntos por los 55 del Inter Miami. A falta de cuatro partidos para que llegue la postemporada, esto nos deja un escenario donde los de las Garzas deben ganar todos sus encuentros y esperar que el equipo amarillo no sume ninguna unidad. En caso contrario, el equipo de David Beckham pierde el primer título que ganó el año pasado.

En caso de igualdad de puntos, la diferencia de gol también será más que importante. Nashville tiene de momento una diferencia de 41 a su favor por los 22 que suma el Inter Miami hasta la fecha. Se vienen cuatro jornadas que terminarán de definir no solamente la posición que cada uno de los equipos clasificados a la postemporada tendrá durante los playoffs de la MLS. En este momento, el equipo de Messi se encuentra igualado en la segunda posición del Supporters’ Shield con Vancouver Whitecaps.

Datos claves

Lionel Messi registra una racha de 14 partidos consecutivos marcando o asistiendo .

registra una racha de . Lionel Messi está a 3 encuentros de igualar su récord de 17 partidos en 2011 .

está a 3 encuentros de igualar su récord de . Inter Miami suma 55 puntos en la lucha por el Supporters’ Shield de la MLS.