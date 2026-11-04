Dentro del ranking publicado por la MLS aparecen un total de 4 campeones del mundo. Messi lidera en todos los sentidos.

Nos acercamos lentamente a los playoffs de una MLS donde el Inter Miami de Lionel Messi espera poder repetir el título obtenido el año pasado frente a Vancouver. Todo ello mientras desde la patronal del certamen se publican diferentes datos que explican el boom de la Pulga alrededor de los factores más económicos del torneo. Por cuarto año consecutivo el rosarino es el jugador que más camisetas ha vendido a lo largo de todo el territorio estadounidense.

Dentro del ranking general publicado por la MLS aparecen un total de cuatro futbolistas campeones del mundo. En el Inter Miami encontramos no solamente a Messi sino igualmente al centrocampista Rodrigo De Paul ubicado en la décima posición. En la tercera casilla aparece Thomas Müller de Vancouver Whitecaps y en la quinta Antoine Griezmann del Orlando City.

Son en Los Angeles FC se encuentra solamente con Messi por delante. Su llegada a California ha supuesto un boom en cuanto a la venta de camisetas del equipo de la costa oeste. Todo ello mayoritariamente en un mercado asiático revolucionado alrededor de su llegada a la MLS. Robert Lewandowski aparece en el cuarto lugar.

Solamente un norteamericano se cuela en este ranking lleno de campeones del mundo y de Europa. Hablamos de Cavan Sullivan, la gran promesa de la MLS y que en Philadelphia Union se encuentra ubicado en el sexto lugar del ranking general. Denis Bouanga de LAFC, Luis Suárez en el octavo lugar y Hany Mukhtar de Nashville SC completan el ranking antes del décimo lugar mencionado de Rodrigo De Paul.

De Paul, dentro de los 10 jugadores que más camisetas venden en la MLS: GETTY

Por cuarto año consecutivo Lionel Andrés Messi lidera la venta de camisetas de la MLS. Es otro de los ejemplos para entender su impacto en un torneo absolutamente revolucionado desde su llegada en el verano del año 2023. A la espera de lo que ocurra con los playoffs de una MLS donde defiende el título, la Pulga continúa consolidándose como el mayor activo de todo el soccer de Norteamérica.

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Inter Miami le abrió la puerta a Arturo Vidal

Rodrigo Zárate, ejecutivo senior del Inter Miami, sorprendió a todos al abrirle la puerta de las garzas al centrocampista de Colo-Colo en Chile. Dejó en claro que ni mucho menos habría impedimentos pensando en una posible negociación y llegada del futbolista a la MLS. Solo el tiempo dirá qué puede ocurrir alrededor de otro ex compañero de Messi en Barcelona.

“Sería bonito tener a Arturo en el Inter Miami. Nos falta tener más chilenos por allá. En un momento hubo varias negociaciones con algunos jugadores, pero ninguna llegó a buen puerto. No sé si Arturo se quiere retirar en Colo Colo, pero sería más que bienvenido en el Inter Miami”, palabras del ejecutivo de Inter Miami Rodrigo Zárate.

Datos claves

Lionel Messi lideró por cuarto año consecutivo la venta de camisetas en la MLS .

lideró por la venta de camisetas en la . Cuatro futbolistas campeones del mundo integran el top ten del ranking comercial estadounidense.

integran el top ten del ranking comercial estadounidense. Rodrigo Zárate afirmó que Arturo Vidal sería bienvenido en el Inter Miami.