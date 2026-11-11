Mientras Enner Valencia gana 1.2 millones en Boca, el salario de Rodrigo De Paul en Inter Miami

Un abismo de millones. Descubre la brutal diferencia entre el sueldo de Enner Valencia en Boca y el contrato galáctico de De Paul en Miami.

El mundo Boca no da respiro y cuando apenas habían pasado un par de días desde el título conseguido en la Tabla Anual 2026 del fútbol de Argentina con gol de Enner Valencia cuado se instaló el rumor que Rodrigo de Paul podría llegar al equipo Xeneize. Así que no hubo un mejor momento para comparar salarios.

Valencia está de moda en Boca Juniors porque volvió a demostrar que llegó para los grandes momentos. Con un gol en el penúltimo minuto de adición contra Defensa y Justicia, el delantero ecuatoriano le dio a los Bosteros el título de la Tabla Anual. No por nada tiene un salario millonario.

A pesar de estar vinculado a Racing Club porque fue en este equipo en el que debutó, el periodista Daniel Arcucci reveló que Rodrigo De Paul también estaría dispuesto a jugar en Boca Juniors si decide regresar al fútbol argentino. Eso sí, ganaría menos de los que recibe en Inter Miami. ¿Cuánto es?

La abismal diferencia entre los salarios de Enner Valencia y Rodrigo de Paul

Enner Valencia y De Paul. (Foto: Getty)

La diferencia es de unos 8.5 millones de dólares. Mientras Valencia gana un poco más de 1.2 millones de dólares al año en Boca, De Paul tiene un salario de 9.7 millones anuales en Inter Miami. ¿Alcanzarán a jugar juntos en Argentina?

¿Quién vale más en el mercado, Rodrigo de Paul o Enner Valencia?

Por la diferencia de cinco años, se entiende el por qué de las valoraciones. El portal ‘Transfermarkt’ tiene a Enner Valencia avaluado en un millón de euros. ¿Y a Rodrigo de Paul? Este mismo sitio web le da un valor de 14 millones de euros a los 32 años.

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