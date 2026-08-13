Messi confesó la última promesa que le cumplió a su padre, Jorge Messi

No fue un día más para el legado de Messi. Una vez más demostró porque su impacto trasciende las canchas y no solo sorprendió al jugar en Inter Miami vs. Club León tan solo dos días después del funeral de su padre, tambien publicó una emotiva carta para Jorge Messi con una confesión de por medio.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, empezó diciendo Lionel Messi en la carta que le dedicó a su padre.

Antes de que empezará la participación de Leo Messi en su sexto Mundial, ya había una promesa de por medio con Jorge que empezó a cumplirla desde el mismo momento que decidió jugar la Copa del Mundo 2026. ¡Y ahí no paró todo! El ’10’ argetino le hizo otra promesa a su padre que pudo cumplir cuando parecía imposible de hacerlo.

La última promesa que Messi le cumplió a su padre, Jorge Messi

Jorge y Lionel Messi. (Foto: Imago)

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar”, escribió Messi en su perfil de Instagram.

Lionel Messi le abrió la puerta al retiro tras el fallecimiento de su padre

La relación entre Jorge Messi y su hijo era tan cercana que el ’10’ de la Selección Argentina abrió la puerta al retiro por la situación que está viviendo en este momento. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, publicó Leo.

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