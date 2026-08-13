¿Cuántos partidos le quedan a Messi y Cristiano Ronaldo en 2026 para llegar a los 1000 goles?

Portugues y argentino volverán a competir simultáneamente por los 1000 goles. CR7 y Messi, con números y calendario claro en lo que queda del 2026.

Arranca la Saudi Pro League 2026/2027. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volverán a competir de manera simultánea por llegar a los 1000 goles de carácter oficial. Si bien el argentino ya se encuentra disputando partidos tras el Mundial 2026, la realidad es que hasta este fin de semana no había tenido chance de medirse al portugués en esa lucha con ambos jugando al mismo tiempo. Tienen estos partidos por delante para conseguir el objetivo.

976 tiene CR7 y 921 Messi. Son los números que ostentan ahora mismo de cara al final del 2026. Tendrán partidos tanto en sus ligas locales como en sus respectivas selecciones en caso de mantener su lugar de cara a un nuevo ciclo mundialista donde no olvidemos, ambos superarán los 40 años para el verano del 2030. Llegar a los 1000 goles, el siguiente gran objetivo de la rivalidad.

Arranquemos con La Pulga. Tras la eliminación de Inter Miami ante León en la Leagues Cup, Messi tendrá un mínimo de 23 partidos más en lo que queda de año. Serán 17 con Las Garzas y hasta 6 si es llamado por Lionel Scaloni a la selección Albiceleste. Eso sí, el número podrá aumentar siempre y cuando el equipo de David Beckham se confirme como equipo de playoffs de la MLS. Ahí la suma superará los 30.

CR7 contará con un mínimo de 29 partidos hasta el final del 2026 desde este fin de semana. Tendrá 8 por Champions Asia, 6 con la Selección de Portugal y 15 con Al-Nassr en cuanto a la Saudi Pro League se refiere. Repetimos que solo tomamos en cuenta el espacio-tiempo de lo que queda de año y hasta el 31 de diciembre.

CR7 arranca este fin de semana la defensa de la Saudi Pro League: GETTY

Así será el siguiente paso de esta rivalidad. Tras una Copa del Mundo donde volvieron a tener rendimientos más que distintos, Messi y Cristiano Ronaldo se alistan para un semestre donde sus clubes volverán a ser el epicentro de todo alrededor de su presente. Portugués y argentino, desde este fin de semana, vuelven a ponerse de manera conjunta en la carrera por llegar a los 1000 goles oficiales.

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Messi puso en duda jugar por mucho tiempo más

Tras el fallecimiento de su padre, el argentino publicó una emotiva carta donde se despidió de Jorge. En ella aparecen extractos más que sensibles y donde un hijo prometía a su padre conseguir la cuarta estrella de Argentina durante el Mundial 2026. Ahora mismo, el propio Messi no descarta cambios en el final de una carrera que quería disfrutar junto a su padre.

“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, palabras del propio Messi que veremos qué consecuencia tienen en cuanto a sus contratos se refiere. Recordemos que en Inter Miami tiene vínculo laboral activo hasta el mes de diciembre del año 2026.

Datos claves

Cristiano Ronaldo suma 976 goles y Lionel Messi registra 921 goles oficiales.

suma y registra oficiales. Lionel Messi disputará al menos 23 partidos con Inter Miami y Argentina en 2026.

disputará al menos con Inter Miami y Argentina en 2026. Cristiano Ronaldo jugará como mínimo 29 partidos con Al-Nassr y Portugal en 2026.