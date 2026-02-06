Anuncio de nuevo compañero de James Rodríguez pone feliz al ‘10’ colombiano: “La ciudad es una locura”

James Rodríguez aterrizó en Minneapolis, publicó una historia en Instagram con tres emojis que ilusionó a todos los hinchas de Minnesota United FC y ya recibió un anuncio de un nuevo compañero que lo pone feliz: “La ciudad es una locura”.

¿Y a quién no le gusta ser mimado? James viene de sentirse muy cómodo en el Club León, de México. No solo registró cinco goles, nueve asistencias y la mayor cantidad de minutos jugados (2.559) en sus últimos seis años; la afición de ‘La Fiera‘ no se cansó de darle cariño.

Los hinchas de la Selección Colombia estaban preocupados porque el último partido de James Rodríguez fue el 18 de noviembre de 2025 en la victoria 3-0 ante Australia. Sin embargo, hay buenas noticias, pues un nuevo compañero del ’10’ ya anunció el amor con el que lo están esperando en Minnesota United FC. ¡Al volante le gusta sentirse querido!

Compañero de James Rodríguez advirtió cómo van a recibir al ’10’ colombiano

Jefferson Díaz habló de la llegada de James Rodríguez a Minnesota United FC.

“La noticia de James cambió el ritmo de mi mente. Sería grandioso compartir camerino con mi ídolo. Hay mucha expectativa, los compañeros preguntan por él, la ciudad es una locura“, le contó Jefferson Díaz, defensor colombiano del Minnesota United FC, al programa ‘El Parche del Fútbol’, del programa radial ‘Alerta Bogotá FM’.

James Rodríguez y una historia que ilusiona a todo Minnesota United

Lejos de aquel James Rodríguez que se quejó del frío que hacía en Múnich cuando jugó para el Bayern por dos temporadas, la primera historia en Instagram del volante colombiano ante la llegada al duro clima que vivirá en Minnesota fue positiva. ¿Seguirá de esta manera? Ese misterio está por resolverse.

Hstoria de James antes de ser anunciado por Minnesota United. (Foto: Instagram / @jamesrodríguez10)

