La reacción de Cannavaro, DT de Uzbekistán, cuando le nombraron a James y Díaz que se robó todas las mirada

La Selección Colombia va a debutar ante Uzbekistán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así que para empezar a palpitar lo que será ese encuentro del Grupo K, el DT Fabio Cannavaro tuvo una épica reacción cuando le nombraron a James Rodríguez y Luis Díaz.

¡Y no es la primera vez que Cannavaro habla de la Selección Colombia! Luego del sorteo del Mundial 2026, el técnico de Uzbekistán le puso el apodo perfecto a la ‘Tricolor’ y la comparó con otro rival que tendrá en el grupo: Portugal. Además, el otro integrante del Grupo K será el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

“Complicado porque tenemos a Colombia, un equipazo como Portugal. Nosotros somos una federación pequeña, es la primera vez que venimos aquí al Mundial, entonces para nosotros va a ser una experiencia importante (…) Hay que trabajar como equipo, porque si se va a jugar contra equipos como Portugal y Colombia, a nivel individual es complicado. Eso solo puede tentar el juego como equipo, porque el fútbol finalmente es un deporte de equipo”, dijo Fabio Cannavaro antes de reaccionar ante el nivel de James Rodríguez y Luis Díaz.

Cannavaro y la reacción cuando le nombraron a James y Díaz: “No puedo jugar”

El DT de Uzbekistán reaccionó a la calidad de James y Díaz. (Foto: Getty Images)

Cannavaro tuvo una charla con Romario y cuando el exjugador brasileño le preguntó cómo controlar a Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y ‘Lucho’ Díaz, llegó una épica reacción. “Yo ya no puedo jugar, pero trataremos de hacer un trabajo de equipo, de poder limitarlos (…) Ojalá pueda ser la sorpresa, pero soy consciente de que nuestro grupo es muy difícil porque jugamos contra dos selecciones (Colombia y Portugal) y fuertes. Pero el fútbol me ha enseñado que no siempre el más fuerte gana”, afirmó el DT de Uzbekistán.

ver también Las exigencias que el Minnesota United le habría cumplido a James Rodríguez

Día y hora del partido Colombia vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026

La Selección Colombia debutará en la próxima Copa del Mundo cuando enfrente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. por la primera fecha del Grupo K en el estadio Azteca, de la Ciudad de México.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién terminará primero del Grupo K del Mundial? ¿Quién terminará primero del Grupo K del Mundial? Ya votaron 0 personas

En síntesis