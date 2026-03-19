Brian Callaghan, técnico de Nashville, le dedicó un mensaje a Messi por tras eliminarlo de la Concachampions

Inter Miami se despide de su sueño continental. El empate a uno frente a Nashville, gracias a la regla del gol de visitante, terminó sacando al equipo de Javier Mascherano y Lionel Messi de la Concachampions. Brian Callaghan, DT de los vencedores de la jornada, le dedicó un mensaje al argentino tras alcanzar los 900 goles oficiales.

“Es… ya sabes, 900 goles es tremendo. Felicitaciones a él. Es el mejor… Cuando te enfrentas a grandes equipos y a grandes jugadores, lo bueno es que sacas lo mejor de ti y de tu equipo. Y creo que eso fue lo que hicimos esta noche. Se pudieron apreciar algunas de las mejores cualidades que tenemos”, reflexiones del entrenador de Nashville a la pregunta de BOLAVIP US. Dan uno de los batacazos del torneo eliminando al vigente campeón de la MLS.

Jornada más que difícil para el Inter Miami y Messi a nivel personal. Pese a haber alcanzado finalmente los 900 goles oficiales, el argentino se despide de uno de los grandes objetivos del año a primeras de cambio. Nashville avanza a la siguiente fase y la vitrina de las Garzas seguirá echando en falta el único título que le falta por levantar a la entidad dirigida por David Beckham. Golpe duro y veremos de qué manera cambia la planificación del año.

Todo esto tras haber caído eliminado frente a un rival rocoso que desde el partido de ida prometía ser un hueso duro de roer. Nashville hizo el partido esperado en un encuentro frente a Miami donde su entrenador Brian Callaghan elogió por todo lo alto a sus hombres: “En lo que nos estamos enfocando es en ganarnos el pase a la siguiente ronda. Sabíamos lo que iba a costar esta noche, y estamos muy orgullosos de haberlo logrado”.

Brian Callaghan elogió a Messi tras llegar a 900 goles: GETTY

Pero para el Inter Miami apenas hay tiempo para lamentarse. Se vienen algunas de las últimas jornadas antes de que el club de Florida estrene su nuevo estadio el próximo mes de abril frente a Austin. Como nunca habrá que recuperar posiciones en una MLS que ya es el objetivo más importante de la temporada. Teniendo en cuenta el parón que sufrirá la liga por la Copa del Mundo, se hace vital conseguir puestos de playoff antes de la llegada del torneo de la FIFA.

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Mascherano le quitó culpas a Messi del fracaso

“Muy triste. Mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición, en una eliminatoria que fue muy pareja. Lamentablemente concedimos un gol en una jugada desafortunada y nos quedamos afuera. No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron todo lo posible. Obviamente, el responsable de esta eliminación claramente soy yo”, reflexiones en rueda de prensa del Jefecito. Messi, tras llegar a los 900 goles oficiales, pierde uno de los grandes baluartes que tenía 2026 en sus piernas.

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El argentino se queda a un total de 65 goles de Cristiano Ronaldo. Es el único jugador que hasta la fecha supera en tantos anotados al futbolista nacido en Rosario. Sigue adelante la carrera por intentar llegar a los 1000 goles oficiales para los dos grandes GOATs de nuestra generación. El portugués vuelve al césped en pocas semanas.

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Datos claves

Lionel Messi alcanzó los 900 goles oficiales, quedando a 65 tantos de Cristiano Ronaldo.

alcanzó los oficiales, quedando a 65 tantos de Cristiano Ronaldo. Inter Miami , dirigido por Javier Mascherano, quedó eliminado de la Concachampions ante el Nashville.

, dirigido por Javier Mascherano, quedó eliminado de la Concachampions ante el Nashville. El equipo estrenará su nuevo estadio el próximo mes de abril frente al Austin.

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