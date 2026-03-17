En Arabia esperan que Cristiano Ronaldo no juegue en el Azteca contra México

El amistoso entre México y Portugal colapsa todo de cara al próximo 28 de marzo. Es la fecha donde Cristiano Ronaldo debería presentarse en el estadio Azteca para reinaugurar un recinto que calienta motores para la próxima edición de la Copa del Mundo. Por Arabia Saudita bajan las expectativas y dejan en claro que esperan que el futbolista no tenga minutos oficiales hasta la llegada del mes de abril. ¿Y Entonces?

“Ronaldo y Mané deberían volver tras el parón internacional. Todo el mundo sabe que son grandes jugadores, pero estarán fuera durante un tiempo. Mané sintió molestias hace unos días y decidimos dejarlo fuera; estará en forma tras el parón”, reflexiones del entrenador de Al-Nassr, Jorge Jesús, tras ser consultado por el estado de forma de Cristiano Ronaldo. Se espera que esté vaya convocado y viaje junto a la delegación portuguesa rumbo a México en las próximas horas.

Un escenario que ni mucho menos garantiza su presencia en el Azteca. Por Arabia Saudita esperan que el jugador solamente diga presente en el encuentro en caso de contar con avales tanto físicos como deportivos. Su presencia en el compromiso es la clave de diferentes acuerdos económicos vitales para entender por qué Portugal viaja a México y no a territorios como Estados Unidos en estas fechas.

No olvidemos que CR7 se encuentra lesionado desde el pasado mes de febrero. Problemas en el tendón de la corva le han sacado de diferentes compromisos en plena lucha por el título en Arabia Saudita. Su entrenador cruza los dedos y espera que vuelva recién para un mes de abril donde se juega el poder cortar su sequía de títulos con Al-Nassr. México y USA, los amistosos de Portugal para esta ventana de Fecha FIFA.

Jorge Jesús no cuenta con Cristiano Ronaldo hasta abril: GETTY

A sus 41 años el delantero se alista para su última participación en las Copas del Mundo. Será la sexta ocasión donde intentará que Portugal gane el único título que le queda por levantar a su capitán. México y el Azteca esperan por el devenir de una recuperación en la rodilla de CR7 que ahora mismo hace a Jorge Jesús pedir que el crack no tenga acción en tierras mexicanas.

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Cristiano Ronaldo, a 8 partidos de ser campeón en Arabia

La lucha por la Saudi Pro League se encuentra en un punto clave. El equipo de Cristiano Ronalod es líder con 67 puntos en 26 fechas, 3 más que un Al-Hilal al que enfrentará el próximo 7 de mayo como local. No olvidemos que Cristiano no levanta títulos de clubes desde la Copa Italina ganada con Juventus en el año 2021.

“Nos quedan ocho finales para ser campeones. Por desgracia para nosotros, la liga se va a detener cuando estamos en nuestro mejor momento y consiguiendo resultados”, más reflexiones de un Jorge Jesús que espera recuperar a Mané y CR7 para el final del certamen. Sería el primer gran título del Al-Nassr a nivel local desde 2019.

Datos claves

Cristiano Ronaldo viajará a México para la reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo.

viajará a México para la reinauguración del el 28 de marzo. El capitán portugués arrastra una lesión de isquiotibiales desde finales de febrero con el Al-Nassr.

desde finales de febrero con el Al-Nassr. El Al-Nassr lidera la liga árabe con 67 puntos, tres más que su escolta Al-Hilal.

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