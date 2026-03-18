Tres Clásicos desde 1930: los partidos que más veces se han repetido en la Copa del Mundo

Se viene el primer Mundial de 48 naciones. Un hito sin precedentes y que muestra el crecimiento de un torneo plagado de historias o clásicos de peso. A la espera de lo que ocurra en EE. UU, México o Canadá, estos son los partidos que más veces se han repetido en la Copa del Mundo desde 1930.

Hasta la fecha se han disputado 964 partidos en toda la historia del torneo. Pero ninguno se repitió más que Argentina vs. Alemania y Brasil vs. Suecia. En cuanto a la Verdeamarelha, hasta la fecha se han medido en 7 ocasiones con balance de 5 triunfos para los sudamericanos y 2 empates. 1938, 1950, la final de 1958, 1978, 1990, 1994 y la semifinal de dicha edición son las ocasiones donde ambos conjuntos se han encontrado en la historia de los Mundiales.

Con Argentina y Alemania además tenemos otro ítem que lo destaca por encima del resto. En 1986, 1990 y 2014 fueron protagonistas de diferentes finales del torneo, con un balance de 2-1 a favor de los teutones en esta disputa. El historial general deja un empate, un triunfo argentino y hasta 5 de los europeos. Son la nación que más veces derrotó a la Albiceleste en la historia del torneo de la FIFA en cuanto a fases directas se refiere.

Seguimos con los 5 choques entre Italia y Brasil. No es el único con esta cantidad, pero si clásico que ha llegado a finales como la de 1994 o la de 1970, donde la Verdeamarelha venció en ambas ocasiones. Se trata de un partido que reúne la mayor cantidad de Copas del Mundo ganadas con un total de 9. Veremos si hay posibilidades de volver a vivir un duelo entre ambos cuando todo arranque en la segunda semana de junio.

Suecia vs. Brasil, uno de los partidos más repetidos en la historia de los Mundiales: GETTY

Hasta la fecha también se registran historiales de cinco partidos en choques como Argentina vs. Inglaterra, Alemania vs. Italia, Alemania vs. Inglaterra, Brasil vs. Países Bajos o Argentina vs. Países Bajos. La gran mayoría de estos choques incluyen a las potencias de CONMEBOL por su condición de participante en prácticamente todas las ediciones del torneo desde 1930. Si la Nazionale asegura su presencia en el playoff, pueden repetirse todos los enfrentamientos mencionados hasta aquí.

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Las fechas del Mundial 2026

Inauguración : México vs. Sudáfrica

: México vs. Sudáfrica Fase de Grupos : 11 de junio al 27 de junio

: 11 de junio al 27 de junio Dieciseisavos : 28 de junio al 3 de julio

: 28 de junio al 3 de julio Octavos : 4 de julio al 7 de julio

: 4 de julio al 7 de julio Cuartos : 9 de julio al 11 de julio

: 9 de julio al 11 de julio Semifinal : 14 y 15 de julio

: 14 y 15 de julio Partido por el tercer puesto : 18 de julio

: 18 de julio Final: 19 de julio

Datos claves

Argentina vs. Alemania y Brasil vs. Suecia son los partidos más repetidos con 7 enfrentamientos .

y Brasil vs. Suecia son los partidos más repetidos con . La final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio tras 39 días de torneo.

se disputará el próximo tras 39 días de torneo. México vs. Sudáfrica será el partido de inauguración que dará inicio a la fase de grupos.

ver también La selección con mejor promedio de gol en los Mundiales no participa del torneo desde 1986