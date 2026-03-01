Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

El DT de Minnesota United FC predice el gran problema que James Rodríguez tendrá para jugar

Cameron Knowles, técnico de Minnesota, fue claro sobre el problema que podría complicar a James Rodríguez en sus primeros partidos.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
James Rodríguez no jugó un minuto en su primera convocatoria en Minnesota United FC.
© Getty ImagesJames Rodríguez no jugó un minuto en su primera convocatoria en Minnesota United FC.

Primera convocatoria de James Rodríguez en Minnesota United FC, empezaba la a crecer la expectativa y la ilusión se sentía en las tribunas del estadio Allianz Arena. Sin embargo, el entrenador Cameron Knowles no solo dejó sin minutos al ’10’ colombiano, también predijo el gran problema que tendrá para jugar en Estados Unidos.

Minnesota United se fue al descanso de medio tiempo empatando 0-0 ante FC Cincinnati y el partido pintaba ser el escenario ideal para que James debutara en la MLS 2026. Incluso, el volante empezó a calentar con algunos de sus compañeros, pero…

“Tres puntos importantes. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Jugaron muy bien la temporada. Tienen mucha confianza, es un grupo muy difícil contra el que jugar, así que que nuestro grupo haya ejecutado la forma en que nos derrotaron es simplemente excepcional. Las condiciones climáticas son difíciles, es difícil para los jugadores entrar al partido después de haber estado sentados durante 80 u 85 minutos. Ya sabes, con esos cambios de último momento, pero eso marcó una gran diferencia. Y el mérito es de todos por hacer ese cambio durante esos 90 minutos”, dijo Cameron Knowles para empezar a predecir el problema que James Rodríguez tendrá para jugar.

El DT de Minnesota United FC y una predicción sobre un problema para James

Knowles explicó por qué James no jugó ante FC Cincinnati. (Foto: Getty Images)

Knowles explicó por qué James no jugó ante FC Cincinnati. (Foto: Getty Images)

Con la predicción que las condiciones climáticas serán difíciles para que James juegue en Minnesota, Cameron Knowles ratificó que esta fue una de las razones por las que el ’10’ colombiano no jugó un solo minuto en la victoria 1-0 ante FC Cincinnati. “Fue un partido difícil, ¿sabes? Y con nosotros en ese estado de juego, con un gol arriba y él habiendo estado sentado durante 75 u 80 minutos sin jugar hasta ahora y solo con una semana de entrenamiento completo. No creo que esas fueran las circunstancias ideales para traerlo al campo”, afirmó el DT de Minnesota United FC.

¿Hace frío? La viral imagen de James Rodríguez en el partido de la MLS

ver también

¿Hace frío? La viral imagen de James Rodríguez en el partido de la MLS

¿Cuándo debuta James Rodríguez con Minnesota United FC en la MLS?

Ya con dos semanas completas de entrenamiento, si nada extraordinario sucede, James Rodríguez debutaría con Minnesota United FC el sábado 7 de marzo a las 8:30 P.M. (hora colombiana) cuando enfrenten a Nashville SC en condición de visitante.

Publicidad

Encuesta

¿Por qué James Rodríguez no jugó contra FC Cincinnati?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • James Rodríguez no sumó minutos en la victoria 1-0 de Minnesota ante Cincinnati.
  • El entrenador Cameron Knowles citó el clima difícil y falta de entrenamiento como obstáculos.
  • El debut de James contra Nashville SC está previsto para el sábado 7 de marzo.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
¿Celebra Colombia? DT del Al Nassr habla de la lesión de Cristiano Ronaldo
Fútbol de Colombia

¿Celebra Colombia? DT del Al Nassr habla de la lesión de Cristiano Ronaldo

El DT del Dortmund y la frustración por Luis Díaz: “Estoy decepcionado”
Bundesliga

El DT del Dortmund y la frustración por Luis Díaz: “Estoy decepcionado”

La UFC le daría la peor noticia de todas a ‘Chito’ Vera tras su derrota contra David Martínez
Fútbol de Ecuador

La UFC le daría la peor noticia de todas a ‘Chito’ Vera tras su derrota contra David Martínez

EN VIVO Y GRATIS Deportivo Cuenca vs. Barcelona por la fecha 2 de LigaPro
Fútbol de Ecuador

EN VIVO Y GRATIS Deportivo Cuenca vs. Barcelona por la fecha 2 de LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo