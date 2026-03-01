El DT de Minnesota United FC predice el gran problema que James Rodríguez tendrá para jugar

Primera convocatoria de James Rodríguez en Minnesota United FC, empezaba la a crecer la expectativa y la ilusión se sentía en las tribunas del estadio Allianz Arena. Sin embargo, el entrenador Cameron Knowles no solo dejó sin minutos al ’10’ colombiano, también predijo el gran problema que tendrá para jugar en Estados Unidos.

Minnesota United se fue al descanso de medio tiempo empatando 0-0 ante FC Cincinnati y el partido pintaba ser el escenario ideal para que James debutara en la MLS 2026. Incluso, el volante empezó a calentar con algunos de sus compañeros, pero…

“Tres puntos importantes. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Jugaron muy bien la temporada. Tienen mucha confianza, es un grupo muy difícil contra el que jugar, así que que nuestro grupo haya ejecutado la forma en que nos derrotaron es simplemente excepcional. Las condiciones climáticas son difíciles, es difícil para los jugadores entrar al partido después de haber estado sentados durante 80 u 85 minutos. Ya sabes, con esos cambios de último momento, pero eso marcó una gran diferencia. Y el mérito es de todos por hacer ese cambio durante esos 90 minutos”, dijo Cameron Knowles para empezar a predecir el problema que James Rodríguez tendrá para jugar.

El DT de Minnesota United FC y una predicción sobre un problema para James

Knowles explicó por qué James no jugó ante FC Cincinnati. (Foto: Getty Images)

Con la predicción que las condiciones climáticas serán difíciles para que James juegue en Minnesota, Cameron Knowles ratificó que esta fue una de las razones por las que el ’10’ colombiano no jugó un solo minuto en la victoria 1-0 ante FC Cincinnati. “Fue un partido difícil, ¿sabes? Y con nosotros en ese estado de juego, con un gol arriba y él habiendo estado sentado durante 75 u 80 minutos sin jugar hasta ahora y solo con una semana de entrenamiento completo. No creo que esas fueran las circunstancias ideales para traerlo al campo”, afirmó el DT de Minnesota United FC.

¿Cuándo debuta James Rodríguez con Minnesota United FC en la MLS?

Ya con dos semanas completas de entrenamiento, si nada extraordinario sucede, James Rodríguez debutaría con Minnesota United FC el sábado 7 de marzo a las 8:30 P.M. (hora colombiana) cuando enfrenten a Nashville SC en condición de visitante.

