Luis Suárez

El millonario salario que tendría Luis Suárez en el Liverpool ¿más que a ‘Lucho’ Díaz?

Luis Suárez podría dejar el Sporting de Lisboa para ir al Liverpol de Inglaterra y hay detalles del salario que tendría el colombiano.

Por Gustavo Dávila

El millonario salario que tendría Luis Suárez en el Liverpool Foto: Getty
El millonario salario que tendría Luis Suárez en el Liverpool Foto: Getty

El Liverpool de Inglaterra busca a un nuevo delantero y uno de los apuntados es Luis Suárez. El delantero colombiano podría firmar a la Premier League y ganar un millonario salario.

Luis Suárez podría ganar cerca de 4 millones de dólares al año como nuevo jugador del Liverpool. El delantero colombiano percibe cerca de 2 millones de dólares en Portugal.

Este salario sigue siendo menor al que cobraba ‘Lucho’ Díaz en su época del Liverpool, de hecho su salida se dio porque el cuadro de Anfield no le renovó con su salario esperado.

Actualmente Luis Suárez es el goleador de Sporting Lisboa con 29 goles y 5 asistencias en 37 partidos disputados. Con la selección lleva 4 goles en 4 encuentros.

Por ahora, parece que Luis Suárez es uno de los delanteros fijos de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. Para el DT argentino, Suárez será el titular en el Mundial.

El valor de mercado de Luis Suárez

Luis Suárez tiene una cláusula de salida cercana a los 80 millones de dólares, pero el club lo podría dejar salir por 50 millones. En un principio el Sporting pagó 22 millones.

El jugador de Atlético Nacional que podría ser convocado a los amistosos de Colombia

En resumen

  • Luis Suárez podría ganar 4 millones de dólares anuales como nuevo jugador del Liverpool.
  • El delantero colombiano registra 29 goles y 5 asistencias en 37 partidos con Sporting Lisboa.
  • La cláusula de salida de Suárez es de 80 millones, pero saldría por 50 millones.
