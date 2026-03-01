El Liverpool de Inglaterra busca a un nuevo delantero y uno de los apuntados es Luis Suárez. El delantero colombiano podría firmar a la Premier League y ganar un millonario salario.

Luis Suárez podría ganar cerca de 4 millones de dólares al año como nuevo jugador del Liverpool. El delantero colombiano percibe cerca de 2 millones de dólares en Portugal.

Este salario sigue siendo menor al que cobraba ‘Lucho’ Díaz en su época del Liverpool, de hecho su salida se dio porque el cuadro de Anfield no le renovó con su salario esperado.

Actualmente Luis Suárez es el goleador de Sporting Lisboa con 29 goles y 5 asistencias en 37 partidos disputados. Con la selección lleva 4 goles en 4 encuentros.

Por ahora, parece que Luis Suárez es uno de los delanteros fijos de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. Para el DT argentino, Suárez será el titular en el Mundial.

El valor de mercado de Luis Suárez

Luis Suárez tiene una cláusula de salida cercana a los 80 millones de dólares, pero el club lo podría dejar salir por 50 millones. En un principio el Sporting pagó 22 millones.

Luis Suárez – Colombia

