El mejor entrenador del mundo para James Rodríguez: “Todos le rinden”

James Rodríguez ha tenido a algunos de los mejores entrenadores de Europa en el último tiempo. El cafetero pasó por estrategas como Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Claudio Ranieri o André Villas-Boas, pero nunca ha dudado de cual es el mejor. Incluso y cuando los compara con figuras como Pep Guardiola, Jurgen Klopp o José Mourinho, considera que nadie está por encima del italiano. Lo vivido en Real Madrid, Bayern Múnich o Everton pesa mucho.

“Que un entrenador triunfe o no tiene que ver mucho con el manejo de grupo. Si te fijas en Carletto, ves que todos los jugadores que han pasado por sus equipos rinden. Kaká rindió en el Milán con Ancelotti, en el Madrid pasó con Cristiano, Vini, Rodrygo o yo. Ancelotti tiene un valor especial, para mí es el mejor del mundo. Con él siempre jugué”, palabras del colombiano en Los Amigos de Edu sobre Carletto. Vivieron juntos tres procesos donde la relación dentro y fuera del campo fue intocable.

No es casualidad que James elija a Carletto. Jugó un total de 77 para el entrenador italiano, donde aparecen casi 6.000 minutos en el verde a sus servicios y un total de 24 goles como 27 asistencias. Todo esto repetimos en tres ligas distintas, en tres culturas ni mucho menos iguales y en contextos de clubes plagados de distintivos. Rodríguez afirma que Ancelotti le daba una confianza al jugador que trasciende la técnica o el orden táctico.

“Yo llegué cuando llegó Ancelotti, estábamos en el equipo Kroos, Isco, Benzema y Bale y yo pensaba que no me pondría en el primer partido, porque solo había entrenado cinco días y me puso de titular, jugué 60 minutos”, más reflexiones del cafetero sobre aquellos años con Ancelotti donde también hubo títulos. La salida del italiano del Real Madrid a finales de la campaña 2014/2015 ni mucho menos rompió el amor entre todas las partes.

Como decimos hubo títulos en dicha unión. Con Ancelotti de DT, James ganó conquistas como la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la Bundesliga y por encima de todo, cariño en un contexto de carrera que poco a poco salía de los primeros planos a los que el cucuteño parecía destinado. Casi 10 años después de conocerse, para James Carletto es el GOAT en todos los sentidos.

La opinión de James sobre Rafa Benitez y Zidane

Fue justamente la llegada del ex Liverpool lo que empezó a torcer la hoja de ruta que James tenía. No negó en Los Amigos de Edu que fue un DT con el cual la sintonía no era igual que con Carletto: “Tuve un pique con él, al principio sí me puso y luego no. Una vez salí del partido porque me cambió y el Bernabéu lo pitó por el cambio, yo hice un gesto y creo que él pensó que yo le había tirado al público encima, se lo tomó mal”.

“Zidane siempre ha sido mi ídolo. A veces se ponía a entrenar y tenía más calidad que todos nosotros. Cuando llegó Zidane se generó mucho morbo en la prensa. A mí no me pasó nada con él, no estuve enfadado con él como se dijo, pero encontró un gran equipo en el que yo no entraba. Con él jugué, pero en los partidos clave no me puso; ponía a Kroos, Casemiro y Modric y es respetable”, finalizaba el 10 de Colombia. Veremos si en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA hay tiempo para verse con un Ancelotti que sigue en su memoria.

James Rodríguez disputó un total de 77 partidos bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti.

disputó un total de bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. El volante colombiano registró 24 goles y 27 asistencias durante sus procesos con el técnico italiano.

y durante sus procesos con el técnico italiano. Con Ancelotti como entrenador, el futbolista ganó la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Bundesliga.

