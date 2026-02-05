Minesota United copia al Inter Miami y Rodrigo De Paul en el contrato de James Rodríguez

En Minesota United ya esperan a James Rodríguez. El colombiano será nuevo refuerzo del equipo de la MLS en un acuerdo tanto exprés como lleno de singularidades. En Estados Unidos revelan que los Loons copian al Inter Miami y Rodrigo De Paul en el contrato del cafetero. Respira Néstor Lorenzo y la Selección Colombia por su estrella.

Todo pasa por entender que tal y como han desvelado voces como Pipe Sierra o Tom Bogert, James firmará en Minesota United bajo el formato CBA (Convenio Colectivo) de la MLS. Es una fórmula donde se permiten crear contratos de poca duración que no supongan un castigo en el límite salarial del torneo para las franquicias. Lo mismo hizo Inter Miami con De Paul en el inicio de su ciclo junto a Lionel Messi y para evitar quedar por fuera de más operaciones de mercado en el corto plazo.

Por eso James solo firma 6 meses. También por ello no tendrá plaza de Designated Player con una entidad que seguirá manteniendo sus plazas para negociar con estrellas internacionales sin tener que competir con otras franquicias. En esta fórmula Minesota gana no salir del mercado para poder asumir los millones del contrato de Rodríguez y el cafetero, un club que a corto plazo le permita prepararse para el Mundial de la mejor manera.

La fórmula se usó en Miami con De Paul y permitió afrontar otra operaciones como decimos. Veremos que otras hojas de vida se suman a un proyecto donde el cafetero debutará el próximo 21 de febrero ante Austin como visitante. Se espera que James solo firme hasta junio y que por ende vuelva a cambiar de club tras la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. En el acuerdo ganan todos y por encima de todo, la selección cafetera.

James y De Paul tendrían el mismo tipo de contrato en la MLS: GETTY

Se cierra en las próximas horas una auténtica novela. Tras dejar León de la Liga MX, James sonó para entidades de todo tipo. Desde América en México, Austin o Columbus de la MLS, Millonarios de Colombia e incluso equipos del fútbol argentino como Platense o Estudiantes de La Plata, el futuro del zurdo de 34 años ha ido cambiando jornada a jornada hasta la aparición de los Loons.

James ya anunció que le gustaba la idea de ir a la MLS

“Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, reflexiones de James en el 2023 y cuando salía del Olympiakos. El tiempo y los cambios de este le terminaron dando el gusto al cafetero.

Caprichos del destino o no, James debutará si tiene aval físico ante el primer equipo de la MLS que le cerró las puertas. Austin será su primer oponente como jugador de Minesota en una campaña donde el Mundial se encuentra en el medio y donde el cafetero veremos si puede romper con la hegemonía de las costas de Estados Unidos en cuanto a títulos se refiere.

Datos claves

James Rodríguez debutará con Minnesota United el 21 de febrero contra el Austin FC.

debutará con Minnesota United el contra el Austin FC. El contrato de James Rodríguez tiene una vigencia de 6 meses bajo el formato CBA.

tiene una vigencia de bajo el formato CBA. El acuerdo permite a la franquicia no ocupar una plaza de Designated Player con el colombiano.

