Himno como Manchester City y una leyenda colombiana: así es Minesota United, nuevo club de James Rodríguez

Salvo giro de 180°, todo apunta a que la carrera de James Rodríguez continuará por Minnesota United. La franquicia de la MLS ha dado pasos más que importantes para quedarse con el colombiano. A sus 34 años el cafetero llega a un nuevo destino para prepararse para la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Esto es todo lo que tienes que saber de su nuevo reto. Ya hubo ex miembros de la Selección Colombia que la rompieron en los Loons.

Fundado en 25 de marzo del año 2015, Minnesota United se ha convertido en una de las franquicias de la MLS más sostenibles a nivel económico. El inicio de su historia se remonta a la ya desaparecida NASL, segunda categoría del fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde 2017 compite en un torneo todos sus plantillas han estado llenas de latinoamericanos y dónde cuenta con diferentes singularidades en relación al resto de sus competidores.

Vayamos primero a sus principales marcas. El estadio Anfield Field tiene como himno antes de cada partido la mítica canción de Oasis, Wonderwall. Hablamos de lo que para muchos supone el himno de Manchester City producto de que los miembros de la banda son hinchas del equipo de Pep Guardiola. Todo el estadio la canta en cada jornada dichas estrofas y cuando se reúnen los más de 19.400 miembros del recinto. Pensando en las condiciones en las cuales jugará James Rodríguez, festejan seguro por Colombia el hecho de que hablemos de un centro deportivo creado única y exclusivamente para el balompié.

El apodo de Minnesota United no es otro qué los Loons. Hablamos de un ave típica del Estado de Minnesota y con diferentes similitudes a los patos. Se caracterizan por un canto melancólico e igualmente por ser el símbolo de la región entendida en USA como la de los 1000 lagos. Igualmente, es el animal que aparece en términos de fútbol como la mascota del equipo e incluso como la moneda estatal de dicho estado.

Darwin Quintero, el primer gran colombiano de Minesota: GETTY

Por último, pero no menos importante, aparece un colombiano como gran precedente de lo que puede ocurrir con James. Desde 2018 al 2019 Minnesota United se vio auténticamente revolucionado por la figura de Carlos Darwin Quintero. El actual jugador de Millonarios es el tercer máximo anotador en la historia de la entidad con un total de 27 gritos sagrados. Todos estos a lo largo de solo 12 meses donde el club llegó al subcampeonato de la vieja Copa de los Estados Unidos de Norteamérica. El entrenador de James Rodríguez, si llega a la firma final, será Cameron Knowles.

James firmaría solo hasta el Mundial

El cafetero no ocupará plaza de Designated Player según informan Pipe Sierra y Tom Bogert. Se trata de un fichaje que salvo giro de 180° únicamente tendrá 6 meses de vigencia en la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Se espera que el cafetero ni mucho menos cobre las cifras que habría solicitado en destinos que como el fútbol argentino, conocieron que sus demandas económicas llegaban a los 5 millones de dólares por firmar con cualquier interesado en sus servicios.

Anfield Field, nueva casa de James Rodríguez: GETTY

El nuevo club de Rodríguez ya le espera a lo largo de las próximas horas para firmar un contrato festejado por toda la Selección Colombia. El propietario del club, Bil McGuire, es entendido como una figura absolutamente fundamental en la operación. En caso de que todo llegue a buen puerto, el 10 de la selección cafetera se encontrará también con su compatriota Jefferson Díaz. El ex defensor del Deportivo Cali es uno de los tres sudamericanos de una plantilla que también cuenta con los argentinos Joaquín Pereira y el defensor Nicolás Romero. Todos esperan por James en Minesota.

Datos claves

James Rodríguez firmará un contrato de 6 meses con el club Minnesota United .

firmará un contrato de con el club . El futbolista de 34 años no ocupará plaza de Designated Player en la franquicia.

no ocupará plaza de en la franquicia. Minnesota United juega en el estadio Anfield Field, con capacidad para 19.400 espectadores.

