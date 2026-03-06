A solo 4 semanas del estreno, Inter Miami confirmó cambio de nombre para su nuevo estadio

Pronto veremos a las 26.000 butacas del nuevo estadio del Inter Miami. Será contra Austin City en la primera semana del mes de abril y para darle a Lionel Messi un nuevo feudo por defender. Eso sí, digan adiós al Freedom Park que todos esperaban como nombre de este recinto. Las Garzas confirman que su nueva casa tendrá otra denominación.

Por medio de filtraciones en redes sociales y un comunicado que llegó más tarde, ya sabemos que el Freedom Park pasa a llamarse Nu Stadium. Todo por cuestiones de naming y para aprovechar el boom generado alrededor del club de La Florida en la población de la zona. La empresa bancaria brasilera Nubank, creada por el colombiano David Vélez, entra en la franquicia más rompedora de los últimos años en el soccer. Alianza dentro como fuera del campo.

​“Miami siempre ha sido un lugar al que la gente llega con grandes sueños y, desde el principio, quisimos que este club reflejara ese espíritu…La apertura de nuestro nuevo estadio es un momento realmente especial en nuestro camino: un lugar para que los aficionados del sur de la Florida y para que las personas de todo el mundo que se sienten conectadas con nuestro Club nos vean jugar. Nu Stadium será el hogar de la familia de Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que lo visiten sobre la libertad para soñar”, declaraciones de David Beckham para confirmar la alianza. Hasta Jorge Más confirmó que no todo se queda en naming.

Y es que Nu también estará en la camiseta del Inter Miami de Messi. Lo hará en la parte posterior y como parte de un acuerdo de patrocinio como alianza económica que pretende darle más dinero a las arcas de la entidad. Si nada se tuerce el Nu Stadium se estrena el próximo 4 de abril y por una MLS donde se espera por un lleno absoluto en cada jornada.

Messi e Inter Miami esperan por el final de las obras del Nu Stadium: GET

El acuerdo entre club y empresa incluirá experiencias inmersivas para los fans de Inter Miami y espacios premium de hospitality. Antes de estrenarse en su nuevo Nu Stadium, Las Garzas de Javier Mascherano todavía deben visitar a DC United, Charlotte y New York City por la MLS. En medio también aparece la eliminatoria de los octavos de la Concachampions contra Nashville. Messi e Inter tiene nuevo nombre para su casa.

Datos claves

