Sigue el efecto Messi: Inter Miami ya es el club más valioso en la historia de la MLS

Inter Miami ya vale un total de 1450 millones de dólares. Es un récord para el torneo e igualmente el siguiente ejemplo del impacto que Lionel Messi tiene en el día a día de la entidad. Desde la MLS se frotan las manos con todos los efectos que ha tenido la llegada de La Pulga en cada franquicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un crecimiento global desde que el ex Barcelona o PSG pisase La Florida.

Concretamente, Inter Miami supera los 1400 millones de dólares de valoración de LAFC. Hablamos de la nueva casa de Son, de otro proyecto en crecimiento y que pese al aumento en un 9% de sus finanzas según medios como Sportico, no pudo igualar el 22% de incremento de valoración que tuvieron Las Garzas en un 2025 histórico por títulos y acontecimientos como el cercano debut del nuevo estadio del club.

“Con Messi, el Inter Miami multiplicará por cuatro sus ingresos…Hay un antes y un después de Messi para Miami y para toda la MLS”, declaraba ya en el 2024 Xabier Asensi, director de negocios del club y exejecutivo del Barcelona que conoce de primera mano la otra cara de tener a La Pulga en sus filas. Por MARCA y 24 meses antes de este hito, reconocía que se venía un crecimiento general del torneo que se ha confirmado por todo lo alto.

Los Ángeles Galaxy (1.170 millones de dólares creciendo al 5 %), Atlanta United (1.140 millones creciendo al 6 %) y New York City FC (1.120 millones creciendo 12 %) completan el top 5 de franquicias más caras de toda la MLS. Son los clubes más costosos de un torneo que sigue creciendo en ingresos, impacto mediático y que sin dudas, ha cambiado en un movimiento sin retorno desde el fichaje de Lionel Andrés. El 22 de febrero arranca todo, curiosamente, entre las dos entidades mejor valoradas.

Ningún club cuesta más que Inter Miami por la MLS en pleno 2026: GETTY

Como decimos, el efecto Messi sobrepasa La Florida. Toda la MLS alcanza un valor promedio por club de 767 millones de dólares. Un crecimiento a nivel global del 6% con una fuerte brecha entre clubes top y de la parte baja de la tabla. El rol mediático de La Pulga, comercial y por encima de todo deportivo, lleva a récords de valoración nunca antes vistos en la historia del certamen.

¿Cuándo debuta Messi en el nuevo estadio de Inter Miami?

Si nada se tuerce, todo ocurrirá el próximo 4 de abril del 2026. En dicha jornada Inter Miami jugará ante Austin FC en un Miami Freedom Park donde más de 25.000 almas se congregarán para ver a los Messi, Luis Suárez o Javier Mascherano defender el primer título de la MLS de su historia. Se vienen eso sí y antes, semanas cargadas de actividad.

Inter Miami debuta en la noche del 22F ante LAFC como visitante. Por sus pedidos a la patronal, jugará las primeras cinco jornadas del certamen lejos de casa y ante rivales de peso. Antes de Austin, habrá que ir a los feudos de entidades como Orlando, DC United, Charlotte y New York City. La construcción de la nueva casa del club de David Beckham, igualmente vital para entender el crecimiento de una entidad donde desde agosto del 2023, nada es igual.

Datos claves

Inter Miami alcanzó una valoración récord de 1.450 millones de dólares en el año 2026.

alcanzó una valoración récord de en el año 2026. El club liderado por Lionel Messi registró un incremento financiero del 22% respecto al 2025.

registró un incremento financiero del respecto al 2025. La inauguración del estadio Miami Freedom Park está programada para el próximo 4 de abril.

