James Rodríguez prefirió no hablar de Messi tras ser presentado en Minnesota United: Esto dijo

Para nadie en el mundo del fútbol es un secreto que la relación entre James Rodríguez y Lionel Messi ya no es la misma. Así que era cuestión de tiempo para empezar a saber cómo seguían las cosas tras la llegada del ’10’ colombiano al Minnesota United FC.

¡Esa pista ya llegó! Leo Messi estaba enojado porque James insinuó que Argentina recibió ayuda de los árbitros para ganarle a la Selección Colombia la final de la Copa América 2024 y decidió encararlo en pleno partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

“Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado, creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”, afirmó James Rodríguez sobre la polémica con Messi del 10 de junio de 2025, pero… El picante sigue presente por aquí.

James prefirió no hablar de Messi tras ser presentado en Minnesota

James va competir por el título de la MLS que ya ganó Messi. (Foto: X / @MLS y Getty Images)

Las redes sociales de Minnesota United FC publicaron una dinámica de preguntas para conocer a James y, cuando le preguntaron por su jugador favorito de todos los tiempos, prefirió no hablar de Messi. “Pregunta dura, en estos momentos no se me viene a la mente nadie porque siento que muchos han hecho historia“, sostuvo Rodríguez.

Día y hora para que James Rodríguez debute con Minnesota United

Con 12 días para hacer una pretemporada y ponerse a la par de sus compañeros, James Rodríguez podría debutar cuando Minnesota United enfrente a Austin FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. (hora colombiana) por la primera fecha de la MLS 2026.

