El técnico de Minnesota United reconoce lo que James puede hacer con un solo pase: “Fantástico”

Conoce qué dijo el técnico de Minnesota United sobre el fantástico pase de James Rodríguez y por qué se rindió ante el talento del colombiano.

James Rodríguez volvió a ser importante en una cancha de fútbol con dos asistencias en el empate ante Austin FC, por lo que Cameron Knowles, técnico de Minnesota United FC, no le quedó alternativa que reconocer lo que el ’10’ de la Selección Colombia es capaz de hacer con un solo pase.

¡A los hechos! A pesar de que el periodista Fabrizio Romano confirmó que James no va a seguir en Minnesota United después del 30 de junio 2026, Knowles decidió que Rodríguez ingresara al minuto 18 del segundo tiempo en el partido por la fecha 12 de la MLS.

James Rodríguez solo necesitó de tres minutos para registrar un pase gol a lo David Beckham que le dio el 1-1 parcial a Minnesota United. Y el show del ’10’ colombiano no paró ahí, porque tuvo una segunda asistencia que hizo reaccionar al entrenador Cameron Knowles.

“Fantástico”: El DT Minnesota United reconoce lo que James puede hacer

Cameron Knowles James Rodríguez y Anthony Markanich. (Foto: Getty Images)

Luego de afirmar sobre el rendimiento de James ante Austin FC que “nos tranquilizó un poco en posesión, ya sabes, nos sentíamos un poco presionados. Creo que tenemos muchos jugadores que se preocupan tanto que quieren influir en el juego cuando vamos perdiendo y a veces eso se ve un poco mal, y creo que él simplemente nos calmó en posesión, ayudó a otros jugadores a su alrededor a tomar muy buenas decisiones“, el técnico de Minnesota United reconoció lo que el ’10’ puede hacer con un solo pase: “Es un pase fantástico. La forma de pasar el balón entre dos jugadores y que Joaquín pudiera seguir caminando y rematar, y sabes, es una habilidad técnica de muy alto nivel“.

El premio que le dieron a James Rodríguez por sus dos asistencias en la MLS

Con dos asistencias, tres pases clave, dos ocasiones claras creadas y una calificación de 7.6 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, James recibió el premio de ser elegido para integrar el ‘Equipo del Día del Partido’ correspondiente a la jornada del 10 de mayo en la MLS.

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