Mientras Cristiano Ronaldo gana 3.2 millones en Instagram, lo que recibe Lionel Messi

¡Duelo de billeteras! Mientras Cristiano Ronaldo factura 3.2 millones por foto en Instagram, esto es lo que cobra Messi. ¡Mira el monto!

En esta ocasión, la batalla salió de las canchas y estuvo apretada. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron protagonistas de una publicación que comparó los ingresos que tienen por publicación en Instagram y la lluvia de millones de dólares empezó en 3, 2, 1…

A la hora de buscar las cuentas de Instagram que más seguidores tienen solo el mismo perfil de esta red social supera a Cristiano y Messi con más 686 millones de seguidores. En la segunda posición está CR7 con más de 679 millones de seguidores y tercero es Leo con con más de 517 millones.

La cuenta de Instagram ‘Live Score’, que cuenta con más de 2.4 millones de seguidores, publicó la lista de deportistas mejor pagados por publicación patrocinada en Instagram y a qué no adivinan quiénes lideraron el Top-5. Sí, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ahora, le pregunta era: ¿Quién gana más dinero?

La diferencia es de 500 mil dólares: ¿Quién gana más dinero en Instagram, Cristiano o Messi?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de 500 mil dólares… Mientras que Cristiano gana 3.2 millones por una publicación patrocinada en Instagram, Messi no se queda atrás y percibe 2.7 millones de dólares en ese mismo rubro. Las leyendas del fútbol lideran el Top-5 de los deportistas mejor pagados por publicación patrocinada en Instagram. ¿Quiénes son los otros tres?

Más dinero en Instagram entre deportistas. (Foto: IG / @livescore)

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El Top-5 de los deportistas que más reciben dinero en Instagram

A los ya conocidos primer y segundo puesto de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, respectivamente, se suman Virat Kohli (cricket) ganando 1.4 millones de dólares en el tercer lugar, Neymar Jr. recibiendo 1.2 millones en la cuarta posición y LeBron James percibiendo $866.000 dólares en el quinto puesto para completar el Top-5 de los deportistas que más reciben dinero en Instagram.

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