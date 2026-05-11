El DT de Austin FC sufrió dos pases gol de James Rodríguez y lo confesó todo: “Un nivel alto”

James Rodríguez pasó de estar casi retirado a registrar dos pases gol que hicieron reaccionar al entrenador rival. Luego del empate entre Minnesota United y Austin FC por la fecha 12 de la MLS, el DT Nicolás Estévez lo confesó todo después de sufrir una gran actuación del ’10’ de la Selección Colombia.

En Colombia se instaló la premisa que James se iba a retirar después del Mundial 2026 por una información que dio el periodista Felipe Sierra. Sin embargo, el mismo Rodríguez no solo desmintió esta información, también demostró que solo necesita 27 minutos para marcar diferencia.

Primero fue un centro como el exjugador inglés David Beckham los tiraba para que Anthony Markanich marcara de cabeza y luego hizo una pared espectacular en el gol de Joaquín Pereyra. James Rodríguez registró sus primeros dos pases pases gol con Minnesota United y el DT de Austin FC no dudó en hacer una contundente confesión.

La confesión del DT de Austin FC tras los dos pases gol de James

Nico Estévez elogió a James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

“Creo que esos jugadores se defienden a nivel colectivo, pero siempre pueden hacer jugadas como ha hecho en el centro que ha metido en el primer gol y en la pared que ha dado en el segundo gol. Por lo tanto, siempre jugadores de ese nivel son dificíles de parar y él mira desde donde ha centrado el primer balón y de donde ha dado la pared, completamente lados distintos. Por lo tanto, cuando preparas solo cosas para ese jugador, él se mueve porque son muy inteligentes, son gente que tiene un nivel alto y nosotros a nivel colectivo e individual tendríamos que haber defendido mejor esas dos acciones”, confesó Nico Estévez cuando le preguntaron cómo preparaba un partido para enfrentar a jugadores como James.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Minnesota United?

Luego de que James Rodríguez confirmara que se va a unir el 17 de mayo al campamento de entrenamientos de la Selección Colombia, al ’10’ solo le quedan los dos siguientes partidos con Minnesota United:

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Minnesota United vs. Colorado Rapids: miércoles 13 de mayo a las 7:30 P.M.

New England Revolution vs. Minnesota United: sábado 16 de mayo a las 6:30 P.M.

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