James Rodríguez ha ganado más de 5 millones como jugador del Minnesota en la MLS.

James Rodríguez no volverá a jugar con el Minnesota United después del Mundial 2026 y su último partido con el equipo sería el miércoles 13, para después unirse a la Selección Colombia ya pensando en la Copa del Mundo. El colombiano no se retirará, pero buscará un nuevo equipo.

Aunque en Minnesota las cosas estuvieron lejos de ser funcionarles para el colombiano, James ya ha ganado una importante fortuna en el club. El futbolista apenas lleva 200 minutos y poco más en cancha, pero se ha ganado un gran salario.

Cuando llegó a la MLS, James firmó por un sueldo de 5 millones por los 6 meses de contrato. Diferentes informes lo ubican como el mejor pagado del club en su historia, y aunque casi no ha jugado esta es la fortuna que el colombiano ya ha cobrado.

Esta importante irregularidad y el gran salario hacen imposible que James vuelva a jugar con el Minnesota en las siguientes semanas. Por lo cual, el colombiano tendrá que volver a buscar club después del Mundial 2026, y no está descartado que sea en Colombia.

James Rodríguez no volverá al Minnesota United. (Foto: GettyImages)

Apenas este último fin de semana, James Rodríguez se mandó su segunda asistencia con el Minnesota United en la MLS. El colombiano piensa más en llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia y es por eso que pronto se unirá al equipo de entrenamiento de la FCF.

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Todas las estadísticas de James Rodríguez en el Minnesota

En todo este primer semestre, James Rodríguez ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Marcando 0 goles y apenas dando 2 asistencias. El ex jugador de Real Madrid apenas lleva en cancha 210 minutos y solo tuvo una titularidad.

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