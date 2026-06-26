A horas de la final con España, revelan nuevo quiebre entre Marcelo Bielsa y el vestuario de Uruguay

La prensa charrúa desvela reuniones y choque de opinión sobre la preparación de La Celeste en esta Copa del Mundo. Bielsa se juega mucho.

Uruguay se juega todo ante España. Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan a Guadalajara con la necesidad de sumar tres puntos que les permitan seguir con vida en esta Copa del Mundo. A lo largo de las últimas horas se revelaron diferentes reuniones entre el vestuario y el entrenador que marcan toda la tensión vivida desde que la celeste pusiese rumbo a Norteamérica.

Sergio Rochet, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde le habrían pedido una reunión a Marcelo Bielsa en las últimas horas. El Espectador de Uruguay revela que dicho cónclave se habría dado para pedir cambios de cara al encuentro frente a España en México. El vestuario de la Celeste no estaría contento con la preparación física por parte del cuerpo técnico y con unas sesiones de entrenamiento que entienden como más que exigentes.

Todo llega en horas donde Uruguay se juega la vida. Tras empatar sus dos primeros compromisos ante Cabo Verde y Arabia Saudita, a los sudamericanos solo les sirve sumar puntos ante la vigente campeona de Europa para seguir en el torneo. Si bien un empate puede valerles para ser rival de Argentina en dieciseisavos, ni mucho menos se espera en la previa que España colabore con un escenario similar al que vivimos anoche entre Australia y Paraguay.

Las tensiones entre Marcelo Bielsa y el vestuario han marcado buena parte de la participación de Uruguay en el certamen. No han sido pocos los rumores que hablan de una fractura interna dentro de una delegación que hasta la fecha no ha podido sumar de a tres en lo que va del torneo. El Espectador confirma que el entrenador pretende un choque ante España de tú a tú, mientras sus jugadores pretenden apostar por un compromiso donde el bloque bajo marque la hoja de ruta de la Celeste.

Bielsa y sus jugadores, con miradas distintas de cara al choque con España: GETTY

“El juego de España es asociativo, la creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo defender, pero una de las mejores formas de defender es lograr que el rival disponga menos tiempo del balón y también vamos a tratar de que eso suceda”, palabras de Marcelo Bielsa en la rueda de prensa previa. Estas habrían sido vitales para que los capitanes le hubieran pedido esa reunión con el objetivo de cambiar la carga de entrenamientos y el plan de juego ante la vigente campeona de Europa.

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Uruguay, con dos bajas ante España

El propio Bielsa confirmó que Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araújo no serán parte del encuentro ante España. Hablamos de dos bajas de peso tanto a nivel defensivo como, por supuesto, en materia de ataque. Uruguay se juega su supervivencia en el torneo en una jornada donde tendrá que poner el ojo igualmente en lo que ocurra entre Arabia Saudita y Cabo Verde.

Luis Suárez aconseja a Bielsa vs. España

“Hay que jugar de igual a igual. Es difícil por la forma que tiene Uruguay de jugar con el entrenador que tiene, pero los Mundiales te llevan al límite. El uruguayo está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Si analizas los Mundiales, Uruguay siempre ha estado al límite menos en 2018. Dejamos a Francia fuera, en 2014 a Inglaterra o a Italia, en 2018 a una gran Portugal… Uruguay ha sabido estar ahí”, reflexiona el delantero en Mundo Deportivo. Confía en dar una de las grandes sorpresas del torneo a pesar del pobre inicio en puntos de La Celeste.

Datos claves

El entrenador Marcelo Bielsa mantuvo una reunión clave con los referentes de la selección de Uruguay.

mantuvo una reunión clave con los referentes de la selección de Uruguay. Los futbolistas Sergio Rochet , Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde pidieron cambios tácticos.

, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde pidieron cambios tácticos. La selección de Uruguay registra bajas confirmadas de Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araújo ante España.