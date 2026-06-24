Se condicionan: debutar primero, factor decisivo en la lucha Messi vs. Cristiano Ronaldo en Mundiales

Solo en una ocasión quien haya debutado después del otro tuvo mejor participación en los Mundiales. CR7 y Messi se condicionan.

Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Andrés Messi siguen mostrando que tienen fútbol para rato. Cinco goles acumula el argentino hasta la fecha por los dos que el portugués marcase a lo largo de las últimas horas frente a Uzbekistán. Prever quién terminará con más tantos en esta edición de la Copa del Mundo es sencillo si tenemos en cuenta los precedentes.

El sexto mundial de ambos cracks oculta una tendencia evidente: quien debuta primero suele marcar más. Si bien en Alemania 2006 ambos terminaron su participación con un tanto, dicha estadística se ha mantenido hasta la fecha con excepción del Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, Messi se fue de territorio africano sin tantos oficiales y Cristiano Ronaldo apenas pudo anotarle a Corea del Norte en la fase de grupos de acuerdo con las cifras.

A partir de ahí, la historia es clara. Messi debutó primero en Brasil 2014 y consiguió un total de 4 goles por el único que lograría Cristiano Ronaldo en la fase de grupos nuevamente frente a la selección de Ghana. Cuatro años más tarde sería el portugués quien debutase primero. Por dicho verano, el todavía delantero del Real Madrid conseguía cuatro goles por el uno de Lionel a Nigeria de acuerdo con el fixture.

Y en Qatar 2022 la tendencia se mantiene. Messi debutó primero con Argentina y culminó el certamen no solo como ganador de este, sino con un total de 7 gritos sagrados. Cristiano Ronaldo dejaría Oriente Medio con apenas un tanto de penalti frente a Ghana en la fase de grupos. De momento, la estadística se mantiene teniendo en cuenta cómo Argentina debutó el pasado 16 de junio mientras Portugal lo hizo 24 horas después de acuerdo con los datos oficiales.

Solo en Sudáfrica, quien debutó primero entre Messi y CR7 no marcó más goles: GETTY

A la espera de lo que ocurra, muchos toman esta tendencia como un perfecto ejemplo para entender lo que puede ocurrir a lo largo de toda esta Copa del Mundo. Messi de momento se mantiene como el máximo anotador en la historia del certamen con un total de 18 gritos sagrados. Cristiano Ronaldo ya llegó a los 10 con sus tantos ante Uzbekistán, lo que puso fin a su peor racha con la selección de Portugal en casi 3 temporadas de las planillas.

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CR7 hizo historia en la fase de grupos

La realidad pasa por entender que el delantero ha marcado todos sus tantos con la Selección de Portugal en la Copa del Mundo durante la primera fase del certamen. Son ya 10 anotaciones de Cristiano Ronaldo en esta instancia de la Copa del Mundo. Todoello en tiempos donde el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita jamás ha marcado a partir de los octavos de final.

CR7 cortó su peor racha en años con Portugal: GETTY

Figo lleno de elogios a CR7

Los goles del delantero le permitieron superar a Eusebio como el máximo anotador portugués de las Copas del Mundo. Con 9 se queda la pantera, a quien supera un CR7 elogiado por Figo en los Estados Unidos: “Máximo goleador de Portugal en el Mundial… máximo goleador en la Eurocopa… máximo goleador en la Nations League… y lo mismo en las clasificatorias para el Mundial. En este punto, ya no estamos hablando de distintas competiciones, estamos hablando de un hombre que domina cada escenario que ofrece el fútbol”.

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