América de Cali vs Macará HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Los canales para ver el encuentro entre América de Cali y Macará por la Copa Sudamericana.

Este jueves 28 de mayo de 2026 se define el futuro de la Copa Sudamericana para América de Cali. El equipo colombiano enfrentará a Macará en un partido que define el puntero del grupo y también quién ya avanza a los octavos de final del torneo y qué equipo juega el play-off.

¿Qué canal pasa el partido de América de Cali vs Macará?

El partido de América de Cali contra Macará comenzará desde las 19H30 (CO) y se podrá ver por:

ESPN y Disney+.

A América no le sirve otro resultado que no sea la victoria para ser puntero, si empata o pierde no solo que no sería puntero, sino que también podría quedarse fuera de todo el torneo. Tigre lo supera en el duelo entre ambos clubes y podría quitarle el puesto.

Por otro lado, Macará ya está clasificado en esta Copa Sudamericana, pero aún no está claro si lo hace como puntero para ir a octavos de final, o si se queda segundo y acaba jugando los play-off. Al club le alcanza con un empate para ser primero.

La tabla de posiciones del grupo A

A una fecha del final, así está la tabla de posiciones del grupo de la Copa Sudamericana:

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