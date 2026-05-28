América de Cali vs Macará HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Este jueves 28 de mayo de 2026 se define el futuro de la Copa Sudamericana para América de Cali. El equipo colombiano enfrentará a Macará en un partido que define el puntero del grupo y también quién ya avanza a los octavos de final del torneo y qué equipo juega el play-off.
¿Qué canal pasa el partido de América de Cali vs Macará?
El partido de América de Cali contra Macará comenzará desde las 19H30 (CO) y se podrá ver por:
- ESPN y Disney+.
A América no le sirve otro resultado que no sea la victoria para ser puntero, si empata o pierde no solo que no sería puntero, sino que también podría quedarse fuera de todo el torneo. Tigre lo supera en el duelo entre ambos clubes y podría quitarle el puesto.
Por otro lado, Macará ya está clasificado en esta Copa Sudamericana, pero aún no está claro si lo hace como puntero para ir a octavos de final, o si se queda segundo y acaba jugando los play-off. Al club le alcanza con un empate para ser primero.
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La tabla de posiciones del grupo A
A una fecha del final, así está la tabla de posiciones del grupo de la Copa Sudamericana:
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