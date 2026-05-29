El motivo por el que el DT de Portugal se descartó como favorito al Mundial

Selecciones como Colombia, Congo o Uzbekistán toman nota de las palabras de Roberto Martínez. El entrenador de Portugal habló a lo largo de las últimas horas sobre el rol que tendrá su selección en una edición de la Copa del Mundo donde muchos le ven como uno de los grandes candidatos. El estratega español se autodescarta de dicho eslogan por un claro motivo.

“Es muy clara la palabra favorita, pertenece a los que han ganado ya un Mundial y se sienten capacitados para ganarlo. España, Francia, Argentina, Brasil… Tenemos jugadores con un nivel de exigencia en lo más alto. Después de ganar la final de la Nations League a España, se nota que el equipo cree mucho”, explicaba Roberto Martínez en Cadena SER. El técnico no duda que tener una estrella en el pecho es la única forma de ser considerado como favorito en el certamen, pero ni mucho menos por eso baja las expectativas.

Entiende que su selección cuenta con una camada dorada, comandada por Cristiano Ronaldo, que puede ser aspirante en todos los sentidos a quedarse con el título. El tiempo dirá qué ocurre: “Aceptamos la palabra candidata. Nadie en el mundo te puede decir quién es la selección mejor preparada. Nunca hemos tenido este número de equipos. Hay muchos aspectos como altitud o el tiempo a tener en cuenta”.

Portugal ya tiene su lista de convocados trabajando de cara a conseguir el objetivo. Solamente quedan por sumarse los jugadores que todavía tienen la final de la Champions League por delante mañana. Para Roberto Martínez su plantel no puede ser considerado como favorito gracias a la ausencia de títulos mundiales en su palmarés. Entiende también que ser aspirante puede ser la mejor receta para conseguir el objetivo.

Portugal se encomienda a CR7 para el Mundial 2026: GETTY

A corto plazo el equipo de Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez intentará quedarse con la primera plaza de su grupo. No hacerlo podría tener un escenario catastrófico en las rondas de eliminación directa. Desde la fase de dieciseisavos Portugal, en caso de no avanzar como puntero, podría medirse ante combinados de la talla de Inglaterra o Croacia. Incluso un posible choque con la candidata Argentina también aparece en el horizonte en este contexto.

Publicidad

Portugal espera que CR7 finalmente sea campeón

Jugará su sexto Mundial el luso. Todo ello en un contexto donde viene de ser campeón en Arabia Saudita y donde intentará quedarse finalmente con el único título que sus manos todavía no han podido levantar. Para su entrenador se trata de un portento en todos los sentidos y de un líder nato al que esperan que la vida recompense el 19 de julio en New Jersey.

“Estamos hablando de un icono del fútbol. Lo que ha hecho es muy marcante y será por muchos años. Es nuestro capitán. Tiene la exigencia de todos los jugadores. Ha marcado 25 goles en 30 partidos. Una cosa es el icono, otra el Cristiano del día a día. El capitán es muy importante. Es el primero que puede llegar al sexto Mundial junto a Messi. Puede ser una experiencia única”, reflexionaba Roberto Martínez alrededor de lo que supondrá tener a Ronaldo a sus más de 40 años en Estados Unidos. Esperan un final feliz a la historia.

Datos claves

El seleccionador Roberto Martínez descartó a Portugal como favorita por no tener títulos mundiales previos.

descartó a Portugal como favorita por no tener títulos mundiales previos. El delantero Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial a los más de 40 años de edad.

disputará su sexto Mundial a los más de 40 años de edad. El entrenador destacó que el capitán anotó 25 goles en un total de 30 partidos.