Dónde ver EN VIVO la ceremonia inaugural del Mundial 2026: a qué hora es y qué canal transmite

Este jueves 11 de junio arrancará la Copa del Mundo más desafiante de la historia con una gran ceremonia inaugural que se realizará en Ciudad de México.

Cada vez queda menos y todo está listo para que arranque el Mundial 2026. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente la Copa del Mundo más arriesgada de la historia con 48 selecciones divididas en 12 grupos y con un total de 104 partidos que se disputarán en tres países.

La fiesta más importante del fútbol planetario arrancará con una tremenda ceremonia inaugural que, por primera vez, se desarrollará en tres países distintos: México, Estados Unidos y Canadá. Cada nación anfitriona mostrará parte de su identidad cultural y musical en espectáculos especialmente preparados para la cita mundialista.

Tal como en 1970 y 1986, el Estadio Azteca nuevamente albergará una Copa del Mundo (Getty Images).

El evento principal tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca, en la previa del partido inaugural del Grupo A entre México y Sudáfrica. Entre los artistas confirmados destacan Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo la canción oficial del torneo, “Dai Dai”. También participarán Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla.

Las celebraciones continuarán el 12 de junio con dos ceremonias adicionales. En Toronto, antes del estreno de Canadá, actuarán Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. En tanto, en Los Angeles, la fiesta previa al debut de Estados Unidos contará con presentaciones de Katy Perry, Future, LISA, Rema y nuevamente Tyla.

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Horarios ceremonia inaugural Mundial 2026

Chile: 13:30 horas

13:30 horas Argentina: 14:30 horas

14:30 horas México : 11:30 horas

: 11:30 horas Colombia : 12:30 horas

: 12:30 horas Ecuador: 12:30 horas

12:30 horas Perú : 12:30 horas

: 12:30 horas España: 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos: EST 13:30 horas / OESTE 10:30 horas

Dónde ver EN VIVO la ceremonia inaugural Mundial 2026