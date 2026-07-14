¿A qué hora se jugará la final del Mundial 2026?

Estos son los horarios para ver la final del Mundial 2026 el próximo domingo, 19 de julio de 2026.

España logró clasificar a la final del Mundial 2026 después de superar a Francia en la primera semifinal del torneo. La actual campeona de Europa se vio muy superior a los franceses y con su fútbol de siempre lograron llegar a una nueva final.

¿Contra qué equipo jugará España la final del Mundial 2026?

La Selección de España jugará la final del Mundial 2026 contra el equipo que logre ganar la llave entre Inglaterra y Argentina. Ese encuentro se disputará el próximo domingo, 19 de julio de 2026.

¿A qué hora será la final del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que los horarios para ver la final del Mundial 2026 serán:

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

España eliminó a Francia en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿En qué estadio y en qué ciudad se jugará la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará en New Jersey en el estadio MetLife con capacidad para 82,500 aficionados.

En síntesis:

España jugará la final del Mundial contra el ganador de Inglaterra o Argentina.

jugará la final del Mundial contra el ganador de Inglaterra o Argentina. La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 21H00 de España.

se disputará el domingo 19 de julio a las 21H00 de España. El encuentro se realizará en el estadio MetLife de Nueva Jersey.