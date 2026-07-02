Escándalo total con un nuevo problema con los jugadores de Ecuador en el Mundial 2026.

Los escándalos no dejan de llegar a la Selección de Ecuador pese a que ya fueron eliminados del Mundial 2026. Ahora un nuevo e insólito problema es revelado de la interna del equipo nacional. En esta ocasión apuntan a un problema financiero y a una deuda.

Según la información revelada por Diario Récord, un miembro de la Selección de Ecuador contactó a un popular barbero para que los jugadores se hagan cortes de pelo en los Estados Unidos. Todo esto, mientras hacían base en Columbus.

No obstante, el problema llegó después. Según la información de El Francotirador en Diario Récord, cuando el barbero les quiso cobrar, ya nadie le contestó el teléfono e incluso no habría podido ni entrar al hotel donde estaban los jugadores de ‘La Tri’.

Se han filtrado algunos nombres de los jugadores que supuestamente tuvieron el servicio: Kendry Páez, Moisés Caicedo, Hernán Galíndez, John Yeboah, Darwin Guagua, Jordy Caicedo. Sorprende el nombre de Guagua porque él no estaba convocado.

Ecuador se fue eliminada en 16avos del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Desde la FEF o desde el entorno de los jugadores no han salido a responder esta información. No obstante, se suma como otro de los grandes escándalos que tuvo el equipo nacional a lo largo de una Copa del Mundo que quedará para el olvido.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar hasta la fecha FIFA de septiembre. En ese momento, habrá nuevos jugadores convocados y también nuevo entrenador, puesto que, Sebastián Beccacece terminó su ciclo con ‘La Tri’ y ahora no hay entrenador.

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